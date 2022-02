Die Mindestlöhne in Europa ziehen spürbar an. Die mittlere Steigerung betrug zum Jahreswechsel in der EU 4,0 Prozent. Im Jahr davor lag das Plus noch bei 3,1 Prozent, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Donnerstag erklärte. Inflationsbereinigt hatten die Menschen, die den Mindestlohn beziehen, allerdings nur 1,4 Prozent mehr Geld in der Tasche.