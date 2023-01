Minister: Entwicklung beim Dieselpreis schwer abzuschätzen Nach Ansicht von Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) ist derzeit schwer abzuschätzen, ob der Dieselpreis in der Region nach dem Embargo geg... dpa

Potsdam -Nach Ansicht von Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) ist derzeit schwer abzuschätzen, ob der Dieselpreis in der Region nach dem Embargo gegen Russland steigen wird. „Aktuell sehe ich keine Verknappung. Angesichts des bevorstehenden Importverbotes für Diesel aus Russland ab 5. Februar müssen sich jedoch die Beschaffungs- und Logistikwege in Deutschland neu einpendeln“, sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Bisher ist nicht erkennbar, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang der Importstopp russischen Diesels Einfluss auf die Preisentwicklung haben wird.“ Davon unbenommen sei eine höhere Auslastung der PCK-Raffinerie in Schwedt weiter notwendig. Berlin und Brandenburg waren nach ADAC-Daten vom Januar bereits die beiden teuersten Länder bei Diesel.