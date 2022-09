Minister: Keine Rückkehr zum kompletten PCK-Normalbetrieb Eine Rückkehr der Raffinerie PCK in Schwedt/Oder zum Normalbetrieb ist aus Sicht von Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) angesichts des gep... dpa

ARCHIV - Die Anlagen der Erdölraffinerie auf dem Industriegelände der PCK-Raffinerie GmbH sind abends beleuchtet. Patrick Pleul/dpa/Bildarchiv

Potsdam -Eine Rückkehr der Raffinerie PCK in Schwedt/Oder zum Normalbetrieb ist aus Sicht von Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) angesichts des geplanten Öl-Embargos gegen Russland nicht möglich. „Von dieser technischen Forderung mussten wir Abstand nehmen“, sagte Steinbach am Mittwoch im Landtags-Wirtschaftsausschuss in Potsdam. „Das war auch, muss man auch sagen, politisch eine verkürzte Aussage zu sagen, wir wollen wieder, dass die zu 100 Prozent läuft.“