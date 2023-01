Ministerium: Kasachisches Öl für Schwedt wohl noch im Januar Für die PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt ist nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums noch im Januar eine Lieferung kasachischen Öls geplant... dpa

Anlagen zur Rohölverarbeitung stehen auf dem Gelände der PCK-Raffinerie GmbH. Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Berlin -Für die PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt ist nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums noch im Januar eine Lieferung kasachischen Öls geplant. Eine Ausschreibung dafür laufe derzeit in Kasachstan, sagte eine Sprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.