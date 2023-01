Ministerpräsident eröffnet Brandenburg-Tag bei Grüner Woche Für Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist die Grüne Woche bekanntes Terrain. Der Regierungschef, der früher auch Agrarminister war, eröffne... dpa

PRODUKTION - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sitzt in seinem Büro in der Staatskanzlei. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlin -Für Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist die Grüne Woche bekanntes Terrain. Der Regierungschef, der früher auch Agrarminister war, eröffnet heute bei der Agrarmesse in Berlin den traditionellen Brandenburg-Tag. Wie schon bei früheren Veranstaltungen will er erneut das Landespolizeiorchester dirigieren. Zudem steht ein Rundgang in der Brandenburg-Halle an, in der 51 Aussteller vertreten sind. Am Abend soll es einen Empfang geben, zu dem auch Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) erwartet wird.