Berlin - Jürgen Allerkamp verabschiedet sich nach sechseinhalb Jahren an der Spitze der Investitionsbank Berlin (IBB) in den Ruhestand. Sein letztes Jahr in der Förderbank hätte kaum bewegter ausfallen können. Die Pandemie hat ihm und den Mitarbeitern des Instituts viel abgerungen. Ein Jahr später wird die Bank freundlich besprochen. Die IBB hat in der Krise schnell reagiert. Die ersten Tranchen der Soforthilfen vom Land hat das Institut rasch verteilt. Indessen ermittelt aber auch die Staatsanwaltschaft. Bis heute. Der Vorwurf: Betrüger hätten leichtes Spiel gehabt, weil die IBB Soforthilfe-Anträge unzureichend geprüft habe.

Wir sprechen mit Allerkamp über sein scheidendes Amt, die Pandemie und was darauf folgt, wie es mit Berlin weitergeht, über die hiesige Start-up-Szene und die Bedeutung der Themen Wohnen und Klima für die Stadt. Und wir lernen seinen Nachfolger Hinrich Holm kennen, der zum 1. Juli zum neuen Vorstandsvorsitzenden der IBB bestellt worden ist. Holm und Allerkamp kennen sich gut. Sie haben schon einmal ein Finanzinstitut durch eine Krise geführt.