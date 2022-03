Russland steht vor einem Zahlungsausfall, der Investoren auch im Westen Milliarden kosten dürfte. Der erste Tag der Wahrheit ist Mittwoch, der 16. März: Die Regierung in Moskau muss Zinsen in Höhe von 117 Millionen US-Dollar für in Dollar denominierte Bonds überweisen. Die Gläubiger sind nervös. Die Regierung hat zwar angekündigt, dass alle Schulden bedient werden, allerdings in Rubel, solange die wegen des Krieges verhängten Sanktionen keine Zahlungen in US-Dollar zulassen. Eine Nichtzahlung oder eine Zahlung in lokaler Währung statt in US-Dollar würde allerdings den Prozess der Zahlungsunfähigkeit in Gang setzen. Sie wird als Zahlungsausfall gewertet – mit weitreichenden Folgen: Dem ersten Ausfall könnte eine potenzielle Flut an weiteren Zahlungsausfällen folgen. Die Höhe der Verluste könnte bis zu 150 Milliarden US-Dollar betragen. Betroffen sind Fremdwährungskredite, die sowohl von der Regierung als auch von russischen Unternehmen, einschließlich Gazprom, Lukoil und der Sberbank, zu bedienen sind.

„Dies wird ein monumentaler Ausfall sein“, sagt Jonathan Prin, Portfoliomanager bei Greylock Capital Associates, der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Russland hat eine solche Krise bereits einmal erlebt, nämlich 1998, als es mit einigen auf Rubel lautenden Bonds in Verzug war. Damals ging es aber um inländische Gläubiger. Einen massiven Zahlungsausfall gab es einige Jahre später in Argentinien. Viele der weltweit größten Vermögensverwalter, darunter BlackRock und Pacific Investment Management, erwarten laut Bloomberg erhebliche Verluste. Aber die Verluste dürften nicht auf diese riesigen Fonds beschränkt bleiben. Da ein Großteil der russischen Schulden noch vor wenigen Wochen mit Investment Grade bewertet wurde, waren die Wertpapiere in den globalen Rentenportfolios und Benchmarks stark vertreten. Dies bedeutet, dass sich die Ausfälle auf Pensionsfonds und Stiftungen auswirken könnten.

Jonathan Prin: „Auf Dollarbasis wird dies der schwerwiegendste Zahlungsausfall der Schwellenländer seit Argentinien sein. In Bezug auf die breiteren Marktauswirkungen ist dies wahrscheinlich der am weitesten verbreitete Zahlungsausfall der Schwellenländer seit Russland selbst im Jahr 1998.“

Für Russland ist die Rückzahlung der Schulden wegen der Sanktionen faktisch unmöglich geworden: Etwa die Hälfte der Devisenreserven des Landes – etwa 300 Milliarden US-Dollar – wurden nach Angaben des Finanzministers eingefroren. Moskau hat bereits mit der Verhängung von Kapitalverkehrskontrollen reagiert und den Geldabfluss eingeschränkt, um die Wirtschaft und den Rubel zu schützen. Die wirtschaftliche Lage ist katastrophal: Unternehmen und Haushalte stehen vor einem zweistelligen Wirtschaftseinbruch und einer Inflation, die auf 20 Prozent in die Höhe geschossen ist. Unabhängig von der Politik des Kremls in Bezug auf die Zahlung von Auslandsschulden wird es für Unternehmen schwieriger, ihre Verpflichtungen zu bedienen, da die sinkende Nachfrage Umsätze und Gewinne beeinträchtigt.

Aufgrund der von Russland erlassenen Sanktionen und diversen Erlasse scheint ein Zahlungsausfall so gut wie unvermeidlich. Die Swap-Märkte gehen davon aus, dass dies in diesem Jahr mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 70 Prozent eintreten wird. Fitch Ratings spricht von „unmittelbar“. Indikative Preise für die Anleihen des Landes bewerten einige von ihnen mit fast 20 Cent pro Dollar.

Am Montag erließ das russische Finanzministerium eine Anordnung zur Zahlung der 117 Millionen US-Dollar, ohne die Währung anzugeben. Die Verwendung von Rubel ist keine Option für die Coupons dieser Woche, basierend auf den Bedingungen dieser Anleihen. Außerdem besteht eine große Unsicherheit, ob die Zahlungen überhaupt durchgeführt werden könnten, da Clearstream und Euroclear den Rubel nicht mehr als Abrechnungswährung akzeptieren und russische Unternehmen von den meisten Transaktionen ausgeschlossen haben. Wenn Russland seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, gibt es technisch gesehen eine 30-tägige Nachfrist, die Moskau bis zum 15. April Zeit gibt, die Zahlung nachzuholen.

Etwa 120 Milliarden US-Dollar der derzeit ausstehenden Staats- und Unternehmensschulden lauten auf US-Dollar, der Großteil des Rests auf Euro, wie aus den von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht. Etwa 25 Milliarden US-Dollar wurden vom staatlichen Erdgasriesen Gazprom ausgegeben.

Obwohl die Verschuldung beträchtlich ist, dürfte ein Zahlungsausfall nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) nicht zu einem systemischen Problem für die Finanzmärkte werden. IWF-Chefin Kristalina Georgieva sagte am vergangenen Wochenende, dass das Engagement der Banken in Russland „nicht systemrelevant“ sei.

Für die europäischen Banken sind die zu erwartenden Zahlungsausfälle dennoch von Bedeutung: Pascal Menges, Head of Equity Investment Process and Research bei Lombard Odier Investment Managers (LOIM), schrieb in einer Mitteilung an Klienten, die europäischen Banken „stehen vor einer schwierigen Situation, da ihre Kreditvergaben durch die sich verschlechternden Geschäftsbedingungen beeinträchtigt werden“. Die Situation stelle den Bankensektor in der EU vor zwei potenzielle Systemrisiken: Abschreibungen auf russische Engagements und eine Umkehrung des Kreditzyklus aufgrund steigender Kosten für Kreditausfälle. Das negative Szenario der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) geht von rund 90 Milliarden US-Dollar an Abschreibungen im Zusammenhang mit Russland aus. Sollten die Kreditausfallkosten als Prozentsatz des Kreditbestands von heute 0,3 Prozent auf 1,6 Prozent ansteigen, gäbe es mehrere wahrscheinliche Szenarien für die EU-Banken: ein kumulativer Rückgang des Bruttogewinns von 400 Milliarden Euro auf 190 Milliarden Euro, was entsprechend dem negativen Szenario des Europäischen Stabilitätsmechanismus wäre; ein Anstieg der kumulierten Rückstellungen für Kreditausfallkosten von 120 Milliarden Euro auf 540 Milliarden Euro; oder aber ein kumulativer Rückgang der Dividendenausschüttungen von 100 Milliarden Euro auf null, um die Auswirkungen der Rückstellungen aufzufangen.