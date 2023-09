Müssen die Deutschen mehr arbeiten? Lieber Bullshitjobs streichen und in Produktivität investieren

Die Rufe werden lauter. Danach, dass die Deutschen wieder länger arbeiten müssten. Die goldenen Zeiten seien vorbei, raus aus der Lethargie, jetzt werde für das Bruttosozialprodukt wieder in die Hände gespuckt.

Was auffällt: Diejenigen, die das fordern, haben meiste große Gehälter und sind selbst nicht betroffen. Etwa CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, FDP-Finanzminister Christian Lindner oder Ex-Finanzminister Peer Steinbrück (SPD).

Müssen die Deutschen mehr arbeiten? Die Ansage trifft den Nerv

Zugegeben: Sie treffen einen Nerv. Die Wirtschaft schrumpft dieses Jahr, Firmen klagen über fehlende Fachkräfte, bald geht die Boomer-Generation in Rente und laut OECD arbeitet kaum ein Land weniger als Deutschland. 2022 waren es hierzulande 1341 Stunden pro Jahr, die alle Beschäftigten im Schnitt arbeiteten; in Frankreich 1511, in Polen 1815, in Griechenland 1886, in Mexiko 2226 und im OECD-Schnitt 1716 – Überstunden, Teilzeitstellen und Saisonarbeiter mit eingerechnet.

„Angesichts unserer Demografie und des Fachkräftemangels sowie insbesondere hinsichtlich der Finanzierung unserer Sozialversicherungssysteme müssen wir gesamtwirtschaftlich mehr arbeiten“, so Steinbrück diese Woche im Interview mit dem Tagesspiegel. Ganz so offen sagt es Finanzminister Lindner nicht, eher durch die Hintertür: „Es gibt weltweit und historisch keine Gesellschaft, die ihren Wohlstand dadurch erhalten hat, dass sie weniger arbeitet“, so Lindner im Mai bei einer Rede. CDU-Generalsekretär Linnemann stimmt mit ein und will Überstunden und Rentner-Arbeit steuerfrei stellen. Diese vier Punkte sprechen dagegen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Widerspruch, Herr Lindner: Weniger Arbeitsstunden sind ein Zeichen von Wohlstand

Die Aussage von Christian Lindner ist schlicht falsch. Die heute übliche Fünf-Tage-Woche mit 40 Arbeitsstunden gibt es flächendeckend erst seit 1983, davor war die 6-Tage-Woche mit 48 Stunden der Standard. Trotzdem war der Wohlstand in Deutschland noch vor wenigen Jahren so groß wie nie zuvor, das Bruttoinlandsprodukt ist seitdem kräftig gestiegen, insgesamt und pro Kopf gemessen. Warum? Weil die Arbeitsproduktivität zugenommen hat. Allein seit der deutschen Einheit 1991 um 26 Prozent. Kürzere Arbeitsstunden steigern die Produktivität und sind ein Zeichen von Wohlstand. Nicht umsonst müssen die Griechen und Mexikaner länger arbeiten als wir, sind aber deutlich ärmer.

Mangel an Arbeitskräften? Nein, es fehlen Jobs!

Es klingt nach Konsens, weil es in nahezu jeder Talkshow erwähnt wird, widerspricht aber den Zahlen: In Deutschland gibt es keinen allgemeinen Mangel an Arbeitskräften. So bestätigt es auch die Bundesarbeitsagentur. Ein Blick auf die Zahlen verrät: Von den 1,7 Millionen offenen Arbeitsstellen sind 1,3 Millionen sofort zu besetzen. Dem gegenüber stehen 3,5 Millionen Unterbeschäftigte, die laut der Arbeitsagentur Arbeit suchen; 0,7 Millionen, die nur Teilzeit arbeiten, weil sie keine Vollzeitstelle finden; und 2,85 Millionen plus eine Dunkelziffer, die nur Teilzeit arbeitet, weil die Kinder oder Angehörigen betreut oder gepflegt werden müssen. Dunkelziffer deshalb, weil 15 Prozent der Befragten nicht angeben, warum sie nur Teilzeit arbeiten und statistisch nicht erfasst ist, wie viele davon mehr arbeiten würden, wenn es etwa mehr Plätze in Kitas, Ganztagsschulen oder Pflegeheimen gäbe.

Obendrauf kommen Hunderttausende, die aus dem Nicht-EU-Ausland nach Deutschland gekommen sind und auf ihre Arbeitserlaubnis warten, deren ausländische Abschlüsse hier nicht anerkannt werden oder die wegen Sprachbarrieren in Jobs arbeiten, für die sie eigentlich überqualifiziert sind, etwa ein syrischer Arzt, der in Berlin Taxi fährt.

Heißt: Es gibt mehr Arbeitssuchende als offene Stellen. Nicht immer passen Angebot und Nachfrage reibungslos zusammen, weil der Arbeitsort, die nötige Qualifikation, der Lohn oder die Arbeitsbedingungen nicht passen, aber an Arbeitskräften per se mangelt es dem Land nicht. Statt Überstunden einzufordern oder Rentner weiterarbeiten zu lassen, kann aus dem Pool an freien Arbeitskräften gefischt werden.

Arbeitskraft wird verschwendet: Warum keine Bullshitjobs streichen?

Und mal ehrlich: Länger zu arbeiten, ist doch eine einfallslose Forderung, oder? Viel klüger wäre, Jobs zu streichen, die dem Land keinen Wohlstand bringen – sogenannte Bullshitjobs – und die Arbeitskräfte dort einzusetzen, wo sie dringend gebraucht werden.

Warum braucht es zum Beispiel 96 gesetzliche Krankenkassen mit 96 eigenen Verwaltungen und Marketingabteilungen? Einen echten Markt gibt es dort ohnehin nicht, fast alles ist staatlich vorgegeben: die Beitragssätze, die Leistungen und so weiter. Eine Krankenkasse mit einer zentralen Verwaltung und ohne große Marketingableitung wäre deutlich effizienter. Die gesparte Arbeitskraft ist in Gesundheitsämtern oder anderen Behörden deutlich besser eingesetzt und die Marketingexperten werden in der Privatwirtschaft gebraucht.

Auch könnte man Tausende Buchhalter, Steuerberater und Finanzbeamte entlasten, indem man das Steuersystem verschlankt. Bagatellsteuern wie die Kaffeesteuer oder die Schaumweinsteuer könnte man streichen. Die bringen eh kaum Einnahmen, verursachen aber viel Arbeit. Oder die Anzahl an Steuerfällen reduzieren, indem die Freibeträge bei der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer und der Kleinunternehmerregelung erhöht werden.

Oder, ganz verrückt: Den ÖPNV kosten- und ticketfrei machen. Einerseits würden ihn mehr Menschen nutzen, andererseits spart man die ganze Ticketinfrastruktur. Die ganzen Schalter, die aufgestellt, gewartet, programmiert und betreut werden müssen; die Handwerker, die Ingenieure, die IT-Spezialisten, die damit zu tun haben; die Service-Mitarbeiter, die verzweifelten Kunden beim Ticketkauf helfen müssen; und die ganzen Ticketkontrolleure. Schätzungsweise 20 Milliarden würde an Einnahmen in der Staatskasse zwar wegfallen, ein Teil aber über höhere Steuereinnahmen wieder hineinkommen, weil die Menschen das gesparte Geld woanders ausgeben. Seit 2020 experimentiert Luxemburg bereits mit kostenlosem ÖPNV, da könnte sich Deutschland etwas abgucken.

Bullshitjobs und Investitionsstau können wir uns nicht mehr leisten – mehr Produktivität ist aber der Schlüssel zum Wohlstand

Die Liste ließe sich weiterführen. Es gibt noch viel mehr Bereiche, in denen wir Arbeitskraft verschwenden. Je mehr Boomer in Rente gehen, desto weniger können wir uns das aber leisten. Genauso wenig wie eine marode Infrastruktur, ein unterfinanziertes Bildungssystem oder eine schleppende Digitalisierung. Genau das bremst seit Jahren das Produktivitätswachstum. Mehr Produktivität ist aber der Schlüssel zum Wohlstand. Dafür braucht es mehr Investitionen, weniger Bullshitjobs – und höhere Löhne. Denn je höher die Löhne, desto eher lohnt sich, Menschen durch Maschinen oder Künstliche Intelligenz zu ersetzen. Ein Mindestlohn von 15 statt 12 Euro wäre also eine Produktivitätspeitsche.

Vor allem ist Produktivität der einzig nachhaltige Schlüssel, um Wohlstand in einer alternden Gesellschaft zu mehren. Was Lindner, Linnemann und Steinbrück vorschlagen, ist hingegen eine Schein-Lösung. Überstunden und Rentner-Arbeit gehen für die Betroffenen nämlich früher oder später an die Substanz und sorgen nicht für mehr Produktivität!



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de