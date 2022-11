Musk denkt offenbar auch über Bezahl-Twitter nach Seit Musk Twitter übernommen hat, geht es teils chaotisch her. Erst wurden Mitarbeiter entlassen, nun sollen sie offenbar zurückkehren. Jetzt sorgt ein weite... dpa

San Francisco -Auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen für Twitter überlegt der neue Besitzer Elon Musk laut einem Medienbericht auch, die Nutzung des Online-Dienstes kostenpflichtig zu machen. Das habe Musk in jüngsten Treffen mit seinem Berater David Sacks diskutiert, schrieb der gut vernetzte Tech-Reporter Casey Newton in der Nacht zum Dienstag in seinem Blog „Platformer“.