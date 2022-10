N26 bietet Kunden erstmals Handel mit Kryptowährungen Im Wettbewerb mit Fintechs wie Revolut oder Vivid will die Berliner Smartphone-Bank N26 ihr Angebot erweitern. Nun ermöglicht sie ihren Kunden erstmals den H... dpa

ARCHIV - N26 will das Kryptoprodukt in den nächsten sechs Monaten schrittweise in ihren Kernmärkten einführen. Christophe Gateau/dpa

Berlin -Die Smartphone-Bank N26 steigt in den Handel mit Bitcoin und anderen sogenannten Kryptowährungen ein. Das kündigte das Unternehmen am Donnerstag in Berlin an. Das neue Produkt N26 Krypto für den Handel mit dem Digitalgeld wird jedoch zunächst nur für ausgewählte Kunden in Österreich eingeführt.