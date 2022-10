Nach 20 Monaten: Rohbau des Amazon-Bürotowers ist fertig Nach nicht einmal zwei Jahren Bauzeit steht der Rohbau der 140 Meter hohen künftigen Amazon-Zentrale an der Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain. Innen... dpa

ARCHIV - Ein Amazon-Logo auf einem Lieferwagen. Steven Senne/AP/dpa/Symbolbild

Berlin -Nach nicht einmal zwei Jahren Bauzeit steht der Rohbau der 140 Meter hohen künftigen Amazon-Zentrale an der Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain. Innensenenator Andreas Geisel (SPD) kam am Mittwoch zum Richtfest an die Baustelle. „Dort, wo jetzt noch Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter hoch über der Stadt arbeiten, erwartet uns bald auf einer öffentlichen Dachterrasse ein einzigartiger Ausblick auf Berlin“, teilte er mit. Das Gebäude soll Ende kommenden Jahres fertig gestellt werden. Es wäre dann das höchste Hochhaus der Stadt.