Der Ölpreis ist seit dem Angriff der Hamas auf Israel rasant gestiegen, von Dienstag auf Mittwoch erneut um knapp zwei Dollar. Der Angriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen hat diese Entwicklung zusätzlich verstärkt. Jetzt ruft der Iran zum Handeln auf.

Laut einem Bericht des Nachrichtenportals Bloomberg hat der Iran vor wenigen Stunden ein Ölembargo gegen Israel gefordert, was den Ölpreis jetzt weiter in die Höhe schießen lässt. Die für Europa wichtigste Rohölsorte Brent verteuerte sich daraufhin um bis zu 3,5 Prozent.

Die Sorge ist groß, dass der Krieg sich ausweiten könnte

Irans Außenminister Hossein Amirabdollahian soll laut einer offiziellen Mitteilung des Ministeriums ein „sofortiges und vollständiges Embargo gegen das zionistische Regime durch muslimische Länder“ gefordert haben. Er fordere die muslimischen Länder außerdem dazu auf, israelische Botschafter auszuweisen. Die bereits angespannten diplomatischen Beziehungen, die zur Eindämmung des Konfliktes zum jetzigen Zeitpunkt unter erschwerten Bedingungen laufen, würden erheblich darunter leiden.

Nach Angaben von Bloomberg sind die Ölhändler zunehmend besorgt, dass sich der Krieg am Gazastreifen ausweiten könnte und möglicherweise der Iran – einer der wichtigsten Ölexporteure – eingreifen wird. Verbündete des Irans, wie die Hisbollah im Libanon, könnten dann ebenfalls einbezogen werden.

Im internationalen Vergleich belegt Israel nur einen der hinteren Plätze, wenn es um den Ölimport geht. Die großen Ölexporteure Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben Israel seit dem Ausbruch des Kriegs am Gazastreifen noch nicht angekündigt, den Export nach Israel einzustellen. Amirabdollahian kündigte aber an, dass auf einem Gipfeltreffen der Organisationen für Islamische Zusammenarbeit in Saudi-Arabien, die aktuelle Lage besprochen werden soll.

Die Ankündigung des Iran fällt mit einem Treffen des amerikanischen Präsidenten Joe Biden in Tel Aviv zusammen. Biden ist angereist, um Israel zu unterstützen und seine Solidarität zum Ausdruck zu bringen. Für den Angriff auf das Krankenhaus im Gazastreifen hat der Iran Israel verantwortlich gemacht. Bisher ist aber noch nicht abschließend geklärt, ob die Hamas oder eine israelische Bombe dafür verantwortlich ist.