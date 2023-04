Nach Bankenkollaps: Bitcoin im Aufschwung, weil Menschen Angst um ihr Geld haben?

Der Bitcoin hält wieder, was er verspricht. Der Kurs der Kryptowährung ist seit Jahresbeginn deutlich gestiegen. So lag dieser zum Jahresende noch bei etwa 16.000 US-Dollar und erreichte immer wieder neue Tiefstwerte.

In den vergangenen Tagen übertrifft der Bitcoin jedoch regelmäßig die 28.000-Dollar-Marke – ein Plus von knapp 70 Prozent seit den turbulenten Phasen im November und Dezember 2022. Doch was hat es mit dem Bitcoin-Aufschwung auf sich?

„Letztes Jahr hatten wir den sogenannten Krypto-Winter“, sagt Philipp Sandner, Blockchain- und Krypto-Experte von der Frankfurt School of Finance & Management. Bedingt durch die Insolvenz der systemrelevanten Kryptobörse FTX sei viel Vertrauen verloren gegangen, die Kryptowelt stand unter Schock. „Der ganze Kryptobereich musste sich erst mal berappeln und Wunden lecken“, so der Bitcoin-Experte.

Bitcoin: Bankenkrise mischt die Karten neu

Jedoch mischte die internationale Finanzkrise die Karten wieder neu. Innerhalb weniger Wochen wurde die Silicon Valley Bank abgewickelt und auch die renommierte Schweizer Credit Suisse stand kurz vor der Pleite. Meldungen über eine neue Bankenkrise gingen um die Welt, führten an den Handelsmärkten zu Turbulenzen. Anhaltende Sorgen um die Stabilität des Bankensektors treiben Anleger in den Folgewochen zum Bitcoin. „Das Thema wurde medial stark beleuchtet und Menschen haben Angst bekommen“, sagt Sandner, „Angst um ihr Geld.“

Branchenkennern zufolge flüchteten Investoren zuletzt in Anlagealternativen wie Bitcoin, um Liquidität zu parken. Seit Jahresbeginn kommt die Cyber-Devise auf ein Plus von gut 72 Prozent.

Die Folge: Immer mehr haben angefangen wieder in Bitcoins zu investieren, da das Vertrauen in Banken ebenfalls Kratzer abbekommen hat. „Niemand würde sein ganzes Geld in Bitcoin investieren, aber man fängt mit Beträgen um die 1000 Euro an und probiert sich etwas aus“, resümiert Sandner den Aufschwung der vergangenen Wochen. „Das bedeutet, immer mehr Besitzer von Bitcoins verlieren ihre Berührungsängste und diese Angst setzt sich dann in eine Nachfrage um.“ In der Folge sehen dann Bitcoin-Eigentümer, dass der Preis für die erste und weltweit stärkste Kryptowährung steigt. Allein seit dem Bankenkollaps der SVB vor drei Wochen hat der Bitcoin um mehr als 40 Prozent zugelegt.

Was wollen China und Russland?

Hinzu kommen geopolitische Entwicklungen, die den Aufschwung des Bitcoin-Kurses begünstigen. So ziehen die sogenannten BRICS-Staaten, ein Zusammenschluss aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, eine neue Weltreservewährung in Betracht. Damit soll die Hegemonie des US-Dollars als Weltreservewährung beendet werden. In Peking und besonders in Moskau – bedingt durch die Wirtschaftssanktionen und den Ausschluss aus dem SWIFT-System – diskutiert man Schritte zu einer neuen Währung. Der Bitcoin könnte davon profitieren.

„Wir sehen derzeit diverse Bewegungen, die versuchen ihre Währung besser zu platzieren oder die Alternativen zum US-Dollar ausloten“, sagt Experte Sandner und nennt dabei Länder wie Dubai oder Brasilien. Demnach könnten Kryptowährungen in der derzeitigen angespannten geopolitischen Marktlage als Sieger vom Platz gehen. Auch Alternativen zum Bitcoin wie Cardano oder Solana wecken verstärktes Interesse. El Salvador führte beispielsweise schon 2021 als erstes Land der Welt den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel ein. Später folgte die Zentralafrikanische Republik, die sich jedoch erst kürzlich vom Bitcoin-Geschäft lossagte.