Das erste Zwischenziel ist bereits erreicht worden. Deutsche Gasspeicher waren am 16. Juli laut den neuesten Daten der europäischen Gasspeicherbetreiber zu 77,8 Prozent gefüllt – etwas mehr als der Plan von 75 Prozent es zum 1. September vorschreibt. Einerseits sparen die Deutschen bereits etwa 14 Prozent Gas, und andererseits sind die Importe von Flüssiggas (LNG) aus den USA und Norwegen gestiegen.

Habeck verspricht weniger Mehrkosten für den Verbraucher

Ab Oktober müssen es allerdings schon 85 Prozent und am 1. November mindestens 95 Prozent sein. Und das kann noch teurer werden. Deutsche Gasimporteure stützt die Bundesregierung ab 1. Oktober bis 1. April 2024 bereits mit der sogenannten Gasbeschaffungsumlage in Höhe von 2,41 Cent pro Kilowattstunde plus Mehrwertsteuer. Die Trading Hub Europe GmbH mit Sitz in Berlin, ein Gemeinschaftsvertreter der Gas-Fernleitungsnetzbetreiber, durfte die Gasumlage am Montag verkünden.

„Doch diese Gasumlage ist nicht die einzige Umlage, die es gibt“, erklärte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) dazu am Montag. „Kosten, die die Trading Hub Europe zur Einspeicherung im öffentlichen Interesse aufwendet, können ebenfalls umgelegt werden“, so Habeck. Aber ihr Volumen werde deutlich geringer ausfallen als bei der Gasbeschaffungsumlage, versprach Habeck dabei. Sprich: Die Mehrkosten für den Verbraucher sollen weniger relevant ausfallen.

Trading Hub Europe gibt die Höhe bekannt

Nun gibt die Trading Hub Europe bekannt: Die Gasspeicherumlage wird ab 1. Oktober 59 Cent pro Megawattstunde betragen oder 0,059 Cent pro Kilowattstunde. Und sie soll neben weiteren noch kleineren Entgelten und Umlagen die Versorgungssicherheit in Deutschland erhöhen, heißt es weiter in der Mitteilung.

Die neue Speicherumlage wird allerdings von Paragraf 35e des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) abgedeckt und soll nicht die Ersatzbeschaffung aus alternativen Quellen nach der russischen Drosselung ausgleichen wie im Fall der Gasbeschaffungsumlage, sondern wirklich nur diejenigen Gasmangen, die verpflichtend einzuspeichern sind.

Gas in Speichern reicht im Notfall nur für 2,5 Monate

Aktuell kostet eine Megawattstunde Gas auf dem europäischen Spotmarkt etwa 228 Euro gegenüber 173 Euro Mitte Juli und 82 Euro am 21. Februar kurz vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges. Der russische Staatskonzern Gazprom drohte vor kurzem mit einer weiteren Steigerung im Winter auf fast 4000 US-Dollar pro 1000 Kubikmeter oder rund 380 US-Dollar pro Megawattstunde. Diese Verteuerung könnte letztendlich auch die Einspeicherung in Deutschland gewissermaßen treffen.

Deutsche Presse-Agentur GmbH Füllstand Deutschlands Gasspeicher seit Januar 2022 im Vergleich zur Bandbreite der Füllstände der Jahre 2016 bis 2021. Grafik: B. Bolte/J. Reschke, Redaktion: B. Schaller

Denn deutsche Speicher sind mit einer maximalen Kapazität von 256 Terawattstunden zwar relativ groß. Aber gemessen am gesamten Gasverbrauch Deutschlands würde bereits eingespeichertes Gas laut dem Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller (Grüne) jedoch nur für 2,5 Monate reichen, sollten die Gasmengen aus Russland komplett ausfallen. Die Heizsaison ist aber mit sieben Monaten zwischen dem 1. Oktober und dem 30. April deutlich länger.