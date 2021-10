Berlin - Facebook hat eine Technikpanne für den Ausfall seines Netzwerks und der Tochterdienste Instagram, Whatsapp und Messenger verantwortlich gemacht. Die Dienste funktionierten am Dienstag allmählich wieder, nachdem zuvor sieben Stunden lang Milliarden Konten nicht aufrufbar waren. Die Störung offenbart nicht nur die Verwundbarkeit des US-Konzerns, sondern erwischt Facebook auch zu einem ungünstigen Zeitpunkt - eine Ex-Mitarbeiterin belastet das Unternehmen schwer und wirft Facebook vor, Profit systematisch über Sicherheit zu stellen.

Facebook machte eine fehlerhafte Neukonfiguration von Routern für den Totalausfall der Plattformen verantwortlich. Dadurch sei die Kommunikation zwischen den Rechenzentren gestört worden und das habe „unsere Dienste zum Stillstand gebracht“, erklärte der Vize-Präsident für Infrastruktur, Santosh Janardhan.

Facebook entschuldigte sich bei den vielen betroffenen Nutzerinnen und Nutzern - die Dienste des Internetriesen werden regelmäßig von rund 3,5 Milliarden Menschen genutzt. Von der Panne seien auch die internen Systeme betroffen gewesen, was wiederum Diagnose und Problemlösung erschwert habe, erklärte Facebook weiter.

Ab Mitternacht mitteleuropäischer Sommerzeit waren die Facebook-Dienste nach und nach wieder nutzbar: „Wir haben hart gearbeitet, um den Zugang zu unseren Apps und Diensten wieder herzustellen und sind froh mitzuteilen, dass sie jetzt wieder online gehen“, erklärte Facebook. Die ersten Probleme gab es seit dem späten Nachmittag. „Das war, als ob jemand allen Servern den Stecker gezogen und sie vom Internet abgeklemmt hat“, erklärten zwei Ingenieure des IT-Unternehmens Cloudflare in ihrem Firmenblog.

Die Website Downdetector, die systematisch Fehlermeldungen von Nutzern erfasst, sprach von der „größten Panne“, die sie je beobachtet habe. Milliarden Menschen seien betroffen gewesen. Die PR-Agentur ABCD Agency rechnete anhand bekannter Nutzerdaten aus, dass in der Zeit des Ausfalls unter anderem rund 25 Milliarden Whatsapp-Nachrichten nicht gesendet und 53 Millionen Fotos nicht auf Facebook hochgeladen wurden. Im Bilderdienst Instagram konnten wohl rund 125 Millionen Stories nicht gepostet werden.

Auch Millionen Nutzer sowie zahlreiche Unternehmen und Behörden in Deutschland waren betroffen. Marian Margraf, Professor für Mathematik und Informatik an der FU Berlin, sagte der Berliner Zeitung, dass mit dem Crash ein grundsätzlicheres Problem sichtbar geworden sei: „Es ist keine gute Idee, wenn sich Behörden in Deutschland und Europa auf US-Systeme in der Kommunikation verlassen. Wir haben das Problem, dass die Amerikaner die Dienste abstellen können. Und wir habe das Problem, dass wir seit den NSA-Enthüllungen wissen, dass die Vertraulichkeit nicht gegeben ist. Es geht um unsere digitale Souveränität, und die müssen wir erlangen. Wir haben ja im Bereich der Satellitennavigation gesehen, dass es möglich ist: Die EU hat Galileo entwickelt, um nicht von den amerikanischen Systemen abhängig zu sein. Das Projekt ist unbestritten ein Erfolg.“

Margraf sieht eine Chance, wenn die EU sich des Themas annimmt und Alternativen zu den US-Systemen anpeilt: „Die EU sollte gemeinsam eigene Systeme entwickeln. Wenn alle EU-Staaten zusammenarbeiten, haben wir das Potenzial, dass unsere eigenen Lösungen auch auf dem Weltmarkt bestehen. Wir sollten darauf achten, dass unsere Systeme auf den Werten aufbauen, die in Europa gelten. Also besondere Schwerpunkte auf den Datenschutz legen, wo die EU mit der DSGVO wirklich Maßstäbe gesetzt hat. Außerdem können wir dann unsere eigenen Sicherheitsanforderungen definieren und auch durchsetzen.“

Natürlich müssten sich europäische Systeme auf dem Markt durchsetzen. Google sei einfach besser als Altavista gewesen. Die Produkte aus den USA haben sich nicht umsonst durchgesetzt. Aber auch in Europa gäbe es Erfolgsgeschichten: „Nehmen Sie den Übersetzungsmarkt: Lange galt Google Translate als unschlagbar. Heute ist mit DeepL ein deutsches Unternehmen weit vorne, weil die einfach ein gutes Produkt gemacht haben und es laufend weiterentwickeln.“

In Deutschland hätte die öffentliche Hand eine riesige Marktmacht bei der IT, sagt Margraf: „Denken Sie dran, wieviel Geld staatliche Stellen ausgeben, wenn Sie noch Universitäten, Schulen und andere Einrichtungen dazunehmen.“ Mit dieser Macht könnte Deutschland auch europäische Produkte etablieren. Das Problem sei oft die mangelnde Risikobereitschaft: „Es wird sehr lange überlegt, was man falsch machen könnte. Die Folgenabschätzung ist oft das Wichtigste. Die Amerikaner probieren dagegen einfach etwas aus. Und wenn es nicht gelingt, ist das auch nicht schlimm.“

Margraf: „Ein europäisches Soziales Netzwerk, das eines Tages Facebook Konkurrenz macht, ist absolut denkbar. Die Politik scheint das erkannt zu haben, auch wenn ich mich immer wieder wundere: Warum wir nicht vorankommen, obwohl in den Behörden viele gute Leute auch an den Themen arbeiten?“ Immerhin sei in Deutschland vor einiger Zeit die Bundesagentur SPRIND für „Sprunginnovationen“ gegründet worden. Hier solle versucht werden, neue Unternehmen zu fördern, die sprunghafte Innovation in einem Bereich entwickelt haben. Margraf: „Da sehe ich eine Chance, wenn der Weg mutig und unbürokratisch beschritten wird.“ (mit AFP)