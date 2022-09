Nach Fischsterben: Fischereibetriebe mit großem Schaden Das Fischsterben in der Oder hat für viele dort ansässige Fischereibetriebe große wirtschaftliche Folgen. Von den 12 Unternehmen am Fluss sind nach Angaben d... dpa

ARCHIV - Tote Fische treiben im Wasser. Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Potsdam -Das Fischsterben in der Oder hat für viele dort ansässige Fischereibetriebe große wirtschaftliche Folgen. Von den 12 Unternehmen am Fluss sind nach Angaben des Brandenburger Umweltministeriums fünf Betriebe, die zu 80 Prozent von der Fischerei leben, sehr stark betroffen. Ein Unternehmen habe Kurzarbeit angemeldet, fünf weitere seien erheblich von Einnahmeverlusten betroffen, zwei gering, berichtete der zuständige Referatsleiter Hartmut Aust am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Landtags. Es gehe dabei um Einnahmeverluste im Fischverkauf und beim Verkauf von Angelkarten.