Nach Krisentreffen: Regionalverkehr soll sich 2023 bessern Zum Fahrplanwechsel versprachen die Verkehrsunternehmen für Berlin und Brandenburg ein besseres Angebot im Regionalverkehr. Stattdessen häufen sich für die F... dpa

Der RE1 der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (Odeg) fährt an einer Schranke vorbei. Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Berlin -Die angespannte Situation im Regionalverkehr zwischen Berlin und Brandenburg soll sich im Laufe des Januars für Fahrgäste verbessern. Dann soll das für den Fahrplanwechsel am 11. Dezember vereinbarte Verkehrsangebot der Unternehmen in vollem Umfang erbracht werden, wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) am Freitagnachmittag mitteilte. „Dazu zählen insbesondere die Wiederaufnahme der Linie RE8 nach Berlin und das Angebot der RE1-Verstärkerfahrten in vereinbartem Umfang.“