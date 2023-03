Nach Rosneft-Urteil: Steinbach pocht auf sichere Versorgung Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach pocht nach dem Rosneft-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts nun vor allem auf Versorgungssicherheit. „Wichtig... dpa

Leipzig/Potsdam -Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach pocht nach dem Rosneft-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts nun vor allem auf Versorgungssicherheit. „Wichtig ist nun ein weiterhin tragfähiges Konstrukt, das den Energiemarkt in Deutschland stabil hält“, erklärte der SPD-Politiker am Dienstag in Potsdam. „Die Verbraucher zählen auf eine verlässliche und bezahlbare Energieversorgung.“