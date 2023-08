Nach Rubel-Absturz: Russland erhöht den Leitzins auf zwölf Prozent

Die russische Zentralbank hat am Dienstagmorgen auf einer Krisensitzung den Leitzins von 8,5 gleich auf 12,00 Prozent angehoben. Das ist der höchste Stand seit über einem Jahr.

Als Grund für die starke Straffung der Geldpolitik hat die Behörde Risiken für die Preisstabilität genannt. Man wolle damit die Preisstabilitätsrisiken begrenzen, heißt es in einer Erklärung. Die russische Zentralbank wies auf einen zunehmenden Inflationsdruck hin – in den vergangenen drei Monaten lag die Inflationsrate zum Vorjahreszeitraum bei 7,6 Prozent. Das Inflationstempo steigt dabei von Monat zu Monat.

Der Rubel stürzt ab – Die russische Zentralbank muss eingreifen

Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem die russische Währung, der Rubel, am Montag gegenüber den westlichen Währungen einen neueren Tiefstand seit dem 23. März 2022 erreicht hatte. Ein Euro kostete am Montagmorgen 110 Rubel, und ein US-Dollar 101 Rubel: Ein Zuwachs von 20 Prozent zum Ende Juni für die beiden westlichen Währungen. Das ist der zweite Eingriff der Zentralbank in die Geldpolitik: Zuletzt wurde der Leitzins am 21. Juli um einen Prozent auf 8,5 Prozent angehoben.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die russische Invasion in die Ukraine und die darauf gefolgten Sanktionen haben die Wirtschaft des Landes auf eine harte Probe gestellt. Zwei Prioritäten konkurrieren derzeit in der russischen Geldpolitik: auf der anderen Seite ist ein schwächerer Rubel ein Segen für die Staatseinnahmen aus den Energieexporten, da die gesunkenen Öl- und Gaspreise somit kompensiert werden können; auf der anderen Seite treibt die schwache Währung die Importkosten in die Höhe und verstärkt den Kapitalabfluss.

Am härtesten waren die Maßnahmen der russischen Zentralbank gleich nach dem russischen Angriff auf die Ukraine gewesen: am 28. 2022 hatte die Behörde den Leitzins von 9,5 auf 20 Prozent angehoben. Doch schon Monate danach wurde der Leitzins wieder auf 9,5 Prozent gesenkt.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de