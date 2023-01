Nach Störfall am Schiffshebewerk hat Ursachensuche begonnen Nach einem Störfall am neuen Schiffshebewerk in Niederfinow haben Fachleute mit der Suche nach den Ursachen begonnen. Die Untersuchungen seien angelaufen, sa... dpa

Das neue Schiffshebewerk in Niederfinow. Patrick Pleul/dpa

Niederfinow -Nach einem Störfall am neuen Schiffshebewerk in Niederfinow haben Fachleute mit der Suche nach den Ursachen begonnen. Die Untersuchungen seien angelaufen, sagte der Leiter des Wasserstraßen-Neubauamtes, Rolf Dietrich, am Dienstag. Bis zum 15. Januar soll das neue Schiffshebewerk gesperrt bleiben. Es war Anfang Oktober in Betrieb gegangen. Schiffe können die Oder-Havel-Wasserstraße über das alte Hebewerk weiterhin passieren, hatte die Behörde Ende Dezember angekündigt.