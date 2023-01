Nach Störung: Schiffshebewerk in Niederfinow schleust wieder Nach einer Zwangspause von mehreren Wochen wegen eines Störfalls ist das neue Schiffshebewerk in Niederfinow wieder in Betrieb. Das geht aus einer Übersicht ... dpa

ARCHIV - Das Schiffshebewerk in Niederfinow. Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Niederfinow -Nach einer Zwangspause von mehreren Wochen wegen eines Störfalls ist das neue Schiffshebewerk in Niederfinow wieder in Betrieb. Das geht aus einer Übersicht der Wasserstraßen - und Schifffahrtsverwaltung des Bundes im Internet hervor, wonach das Bauwerk am Montag nicht mehr gesperrt war. Das 500 Millionen Euro teure Schiffshebewerk wurde Anfang Oktober 2022 eröffnet. Mit ihm überwinden Schiffe auf der Oder-Havel-Wasserstraße einen Höhenunterschied von 36 Metern.