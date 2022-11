Nach Tod von McFit-Gründer: Unternehmen will weitermachen Nach dem tödlichen Flugzeugabsturz des McFit-Gründers Rainer Schaller will die von ihm gegründete RSG Group GmbH weitermachen. „Die RSG Group ist nach wie vo... dpa

Schlüsselfeld/Berlin -Nach dem tödlichen Flugzeugabsturz des McFit-Gründers Rainer Schaller will die von ihm gegründete RSG Group GmbH weitermachen. „Die RSG Group ist nach wie vor handlungsfähig“, teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit Sitz in Berlin und Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg) am Dienstag auf Anfrage mit. „Unser Unternehmen verfügt über vier Prokuristen, die im Namen der RSG Group die Geschäfte weiterführen können.“