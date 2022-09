Nachfolge für Vestas-Werk?

Am ehemaligen Standort des Windanlagenbauers Vestas in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) könnte sich ein Nachfolger für das aufgegebene Werk ansiedeln. Das...

Lauchhammer -Am ehemaligen Standort des Windanlagenbauers Vestas in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) könnte sich ein Nachfolger für das aufgegebene Werk ansiedeln. Das chinesische Hightech-Unternehmen SVOLT hat für diesem Freitag zu einer Pressekonferenz auf dem Gelände geladen. Bei diesem Termin werden neben dem Europachef des Unternehmens, Kai-Uwe Wollenhaupt, auch der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) erwartet.

SVOLT produziert Lithium-Ionen-Batterien und Batteriesysteme für Elektrofahrzeuge sowie Energiespeicher. Weltweit beschäftigt das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 12 000 Menschen, davon 3000 in der Forschung und Entwicklung. Der Hauptsitz befindet sich in der Provinz Jiangsu in China. Firmensitz der europäischen Tochter SVOLT Energy Technology (Europe) GmbH ist Frankfurt am Main.

Im ehemaligen Vestas-Werk in Lauchhammer wurden Rotorblätter für Windkraftanlagen produziert. Vestas hatte im vergangenen Jahr beschlossen, das Werk sowie zwei weitere europäische Standorte zu schließen. Die Produktion endete zum Jahreswechsel.