Fast Fashion ist wie eine gigantische Nähmaschine, von der wir uns den letzten preiswerten Anzug schneidern lassen, um am Begräbnis von Mutter Natur noch mal fancy gedressed zu sein. Die globale Textilindustrie ruiniert große Teile unseres Ökosystems. Sie behandelt Menschen unter ihrer Würde. Doch zwischen all den dunklen Giftwolken lässt sich zumindest ein zarter grüner Hoffnungsschimmer erkennen: Und dieser heißt Green Fashion.

Nehmen wir uns einen Globus zur Hand und setzen unsere Fingerspitze auf Berlin. Alexanderplatz. Eine junge Dame steht in der Filiale einer Fast-Fashion-Kette. Sie sucht sich zwei neue schicke Kleidchen für die kommenden Selfies aus. Gut aussehen sollen sie. Nicht zu viel kosten sollen sie. Weil ihr das blau-weiße und das gelbe derart gut gefallen, wagt sie einen Blick auf das Preis-Schild und feiert innerlich den totalen Abverkauf. Acht Euro bedeuten nämlich nicht, dass man nur eines davon kauft – sondern vier oder fünf. Bei Schnäppchenjagden wird schließlich nicht geschossen, was man zum Essen braucht, sondern was sich erlegen lässt.