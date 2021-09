Berlin - In den Büchern von in Deutschland beheimateten Banken sind relativ emissionsstarke Schuldner so stark vertreten wie ansonsten nur in den Instituten Frankreichs, Italiens und Lettlands innerhalb der Eurozone. Das stellt die Europäische Zentralbank in einem am Mittwoch veröffentlichten Papier heraus. Über 40 Prozent der Kredite entfallen hierzulande auf Bankkunden, die viel CO2 emittieren. In Frankreich und Italien sind es sogar rund 50 Prozent nach den Auswertungen der EZB.

Für den Bericht der Zentralbank wurden die Auswirkungen des Klimawandels auf mehr als vier Millionen Unternehmen weltweit und 1600 Banken im Euroraum unter drei verschiedenen klimapolitischen Szenarien untersucht. Die Ergebnisse sollen in den aufsichtlichen Stresstest der EZB im kommenden Jahr sowie in den für das Startquartal 2022 geplanten Klimastresstest für die Bilanz des Eurosystems einfließen.