Nachtzug Hamburg - Stockholm startet: Bald auch ab Berlin Nach 28 Jahren wird es wieder eine nächtliche direkte Bahnverbindung zwischen Hamburg und Stockholm geben. Der erste Zug der neuen europäischen Nachtzug-Verb... dpa

Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt. bolbild Hauke-Christian Dittrich/dpa/Sym

Hamburg -Nach 28 Jahren wird es wieder eine nächtliche direkte Bahnverbindung zwischen Hamburg und Stockholm geben. Der erste Zug der neuen europäischen Nachtzug-Verbindung wird am Montagabend von Hamburg-Altona nach Stockholm-Central fahren, wie das schwedische Bahnunternehmen SJ mitteilte. Von da an verkehre die Verbindung sieben Mal pro Woche in beide Richtungen. Die Fahrtzeit solle zwölf Stunden dauern.