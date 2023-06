Nationale Sicherheit: Eine unbequeme Wahrheit kommt ans Licht

In der Nationalen Sicherheitsstrategie wird ein grundsätzliches Dilemma der Bundesregierung sichtbar: Der mediale Druck ist vor allem von transatlantischer Seite hoch, dass Deutschland sich endlich an die Zwei-Prozent-Klausel für Rüstung halten möge. Schließlich hat die Bundesregierung diesem Ziel ja feierlich zugestimmt.

Aber natürlich ist es bequemer, den transatlantischen Freunden statt harter Zahlen Lippenbekenntnisse zu liefern. Daher ist diese erstmals vorgelegte Sicherheitsstrategie bewusst sehr unbestimmt gehalten: Weil künftig alles unter dem Begriff „Sicherheit“ läuft, kann theoretisch jeder Budgetposten der Verteidigung zugeordnet werden. Damit kann man sich vor einer drastischen Erhöhung der Rüstungsausgaben drücken, die laut Finanzminister Christian Lindner zwangsläufig schmerzhafte Einschnitte an anderer Stelle zur Folge hätte.

Den Großteil der Militärausgaben sollen weiter die Amerikaner zahlen. Doch diese sind dazu immer weniger bereit. Die Ukraine sei eigentlich ein europäisches Problem, ist aus Washington immer wieder zu hören. Auch bei der China-Politik will sich Bundeskanzler Olaf Scholz nicht in die Karten schauen lassen. Denn er weiß genau: Eine Abkopplung von China hätte noch gravierendere Folgen für die deutsche Wirtschaft als die neue Frontstellung mit Russland.

Doch das Taktieren ist der falsche Weg: Wenn die Bundesregierung zur Auffassung gelangt, dass man der US-Regierung bei China nicht folgen will, dann soll sie das offen sagen und den Deutschen die Konsequenzen mitteilen. Die Bundesregierung muss dann abwägen, ob ein eigenständiger Weg möglich ist und man genug Rückgrat hat, ihn zu gehen.



In der Politik kommt immer ein Punkt, an dem Opportunismus nicht mehr funktioniert. Meist ist es so weit, wenn man zu lange auf Kosten der anderen gelebt hat.