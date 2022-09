NDR-Skandal: „Bisher nicht gekanntes Maß an Servilität“

Im NDR-Skandal ist eine „Ergebenheitsadresse“ aufgetaucht, in der Redakteure ihre kritischen Kollegen der Intendanz gegenüber in ein schlechtes Licht rücken.

Im Skandal um politische Machenschaften beim NDR Schleswig-Holstein ist ein neues Dokument aufgetaucht, welches zeigt, wie gespalten die Redaktion ist: Das Dokument, das der Berliner Zeitung vorliegt, ist ein Brief, den mehrere Redakteure im Oktober 2021 unter anderem an NDR-Intendant Joachim Knuth geschrieben haben: Einige Redakteure des Ressorts „Politik und Recherche“ distanzieren sich in den Schreiben unverhohlen von ihren kritischen Kollegen, die die Missstände aufdecken wollten. Der Hintergrund: In einem internen Untersuchungsbericht hatte sich der Redaktionsausschuss mit einer Weisung der Redaktionsleitung befasst, mit der einem Journalisten ein Interview mit einem Kritiker des Schleswig-Holsteinschen Ministerpräsidenten Daniel Günther untersagt wurde. Der Redaktionsausschuss kam nach intensiver Prüfung zum Ergebnis, dass das Interview geführt hätte werden müssen. Der Piraten-Politiker Patrick Breyer sagt, dass mit dem Verbot die Aufklärung des sogenannten „Rocker-Skandals“ behindert worden sei.

Doch die Empörung vieler Journalisten über die Missachtung professioneller Standards wurde offenbar nicht von allen Journalisten geteilt: Inspiriert von Stefan Böhnke, der gegenüber Kollegen gern mal über seine Zeit bei der Junion Union schwärmt, verfassten einige Kollegen ein Schreiben, das intern als „Ergebenheitsadresse“ verspottet wird. In dem Brief, der den unter Beschuss geratenen Führungskräften Julia Stein, Norbert Lorentzen und Volker Thörmählen beispringt, heißt es: „Es stehen offenbar anonyme, schwerwiegende Vorwürfe gegen nicht näher genannte Redaktionsmitglieder im Raum, die unsere Arbeit in Misskredit bringen, ohne dass der Redaktionsausschuss ausführlich mit möglichst viele Mitgliedern der Redaktion gesprochen hat, um sich ein tatsächliches Bild der Lage zu verschaffen.“ Dieser Vorwurf greife ins Leere, sagen Journalisten, die die Fall kennen: Wie nämlich aus dem Bericht, der der Berliner Zeitung vorliegt, zu erkennen ist, wird ein konkreter Fall mit Namen und Zuordnung geschildert.

Die Redakteure, die sich bei der Sendeleitung über ihre Kollegen aufregen, weisen die in dem Bericht erhobenen Vorwürfe „von angeblich zu großer politischer Nähe, vermeintlichen Themen-Filtern ... und mangelnder Diskussionsbereitschaft“ „entschieden zurück“. Die Behauptung, dass das Verbot des Interviews mit dem Günther-Kritiker „möglicherweise politisch gesteuert“ sei, „ist absurd“. Laut den Autoren der „Ergebenheitsadresse“ sei alles bestens und der Vorfall sei eine Ermessenfrage. Stattdessen werden die kritischen Stimmen aus dem Redaktionsausschuss attackiert. „Diese Vorgehensweise eines offiziellen NDR-Gremiums hat in der Redaktion zu einer großen Unruhe geführt“, heißt es in dem Brief.

Insgesamt haben den Brief weniger als die Hälfte der Reaktion unterschrieben. Der Widerstand hielt sich jedoch ebenfalls in Grenzen: Einige Redakteure hätten sich ihrer Unterschrift durch Dreharbeiten oder Krankheit entzogen. Nur ein kleiner Teil der Journalisten weigerte sich explizit, die Denunziation der Kollegen bei der Sendeleitung anzuprangern. Ein NDR-Journalist sagte der Berliner Zeitung: „Einzig die beiden Sekretärinnen der Abteilung haben eine Zivilcourage gezeigt, wie sie den Redakteuren offenbar gefehlt hat.“ Der Journalist sagt, der Brief zeige ein „bisher nicht gekanntes Maß an Servilität“. Er spricht von „Zerfallserscheinungen, die sich zwangsläufig auf das Programm auswirken müssen“. Pikant: Der Brief wurde maßgeblich von einem Redakteur initiiert, der es selbst mit der Distanz zur Politik nicht allzu genau nimmt. In Kiel wundert man sich über ein Foto auf den Sozialen Medien, das Böhnke im Wahlkampf für seinen Lebenspartner, Sven Partheil-Böhnke, zeigt, der für die FDP als Bürgermeister der Gemeinde Timmendorfer Strand antrat.

Der Vorfall zeigt exemplarische ein strukturelles Defizit bei den öffentlich-rechtlichen Sendern auf: Es gibt keine „innere Pressefreiheit“. Anders als bei unabhängigen Medien ist nicht der Chefredakteur ultimativ für die Einhaltung der journalistischen Standards verantwortlich. Der Intendant ist „programmverantwortlich“ und bestimmt letztinstanzlich gleichzeitig über die journalistischen Inhalte und die disziplinarischen und verwaltungstechnischen Angelegenheiten. Eine „Brandmauer“ zwischen der Redaktion und anderen Interessen existiert nicht. Wenn, wie im NDR-Skandal entschieden wird, einen Vorfall unter den Teppich zu kehren, sind die Journalisten machtlos. Schließlich wird der Intendant vom Rundfunkrat gewählt - also unter anderem von jenen Politikern, über deren mögliche Machenschaften die Sender eigentlich kritisch zu berichten hätten.