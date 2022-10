Neeva macht Google mit werbefreier Suche Konkurrenz Die Vormachtstellung von Google im Suchmaschinen-Markt konnte selbst von Tech-Riesen wie Microsoft nicht ernsthaft in Frage gestellt werden. Nun versuchen si... dpa

ARCHIV - Zwei Ex-Google-Manager haben eine alternative Suchmaschine aufgebaut - ohne Werbung. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

München -Die US-Internet-Suchmaschine Neeva tritt nun auch in Deutschland mit einem Dienst ohne Werbung und Tracking gegen Google an. Das kalifornische Unternehmen, das 2019 von zwei ehemaligen Google-Topmanagern gegründet wurde, startete am Donnerstag seinen Service in Europa. Die neue Suchmaschine kann sowohl nach Informationen im Internet als auch nach persönlichen Dateien wie E-Mails und anderen Dokumenten suchen.