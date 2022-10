Netflix führt im November günstigeres Abo mit Werbung ein Mit Werbung wird man Netflix in Deutschland günstiger schauen können. Der Streaminganbieter wählt damit einen anderen Weg als Konkurrent Disney. dpa

ARCHIV - Streaminganbieter Netflix bietet ab November ein günstigeres Abo an. Jenny Kane/AP/dpa

Los Gatos -Netflix bietet seine neue Version mit Werbeanzeigen günstiger als das bisherige Basis-Abo an - und agiert damit vorsichtiger als der Streaming-Rivale Disney. In Deutschland werde der Dienst mit Werbung 4,99 Euro im Monat kosten und ab 3. November verfügbar sein, kündigte Top-Manager Greg Peters am Donnerstag an. Das Model mit Anzeigen wird zunächst in zwölf Ländern eingeführt, darunter auch Frankreich, Großbritannien und die USA.