Netflix: Wachstum und Ausblick enttäuschen Das Passwort-Teilen ist für viele Netflix-Nutzer normal, doch dem Streaming-Dienst zunehmend ein Dorn im Auge. Nun will Netflix angesichts seines mauen Wachs... dpa

ARCHIV - In diesem Vierteljahr soll die Offensive gegen das Teilen von Netflix-Passwörtern laut dem Streaming-Riesen endlich Fahrt aufnehmen. Jenny Kane/AP/dpa

Los Gatos -Der Streaming-Riese Netflix will nach einem verhaltenen Jahresauftakt entschiedener gegen Trittbrettfahrer vorgehen. In diesem Vierteljahr soll die Offensive gegen das Teilen von Passwörtern endlich Fahrt aufnehmen, kündigte das Unternehmen an.