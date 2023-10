Netzbetreiber: Gasreserven in Europa erreichen den höchsten Stand in der Geschichte

Die gesamten Gasspeicher in Europa sind voll und erreichen aktuell den Höchststand seit Beginn der Aufzeichnungen. Das geht aus den Daten des Verbands der Gasinfrastrukturbetreiber in Europa, Gas Infrastructure Europe (GIE), hervor.



Die unterirdischen Gasspeicher der EU-Länder sind seit August zu über 90 Prozent gefüllt und aktuell (Stand Montag) sogar zu 97,98 Prozent ausgelastet, zeigen die Daten. Das entspricht rund 108 Milliarden Kubikmeter Erdgas und ist um 8,5 Prozent höher als der Durchschnitt der letzten fünf Jahre zu diesem Zeitpunkt. Bisher rechnete die EU-Kommission damit, einen Füllstand von über 90 Prozent erst im November zu erreichen.

Gas Infrastructure Europe: „Europa muss wachsam bleiben“

Können Verbraucher ihre Heizung in diesem Jahr aber ohne Bedenken aufdrehen? Auch wenn die Speicher gerade gut gefüllt sind, kann sich diese Lage schnell verändern. Eine drohende Energiekrise konnte im vergangenen Jahr zwar abgewendet werden. Der Markt ist jedoch weiterhin angespannt und erhält durch den Ukraine-Krieg sowie den Israel-Gaza-Konflikt neuen Auftrieb.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Für Europa ist es jetzt von entscheidender Bedeutung, wachsam zu bleiben, da die Kombination aus sich wiederholenden Kältewellen, die mit neuen Versorgungsunterbrechungen zusammenfallen, die derzeitige Versorgung infrage stellen könnte“, kommentiert die Gas Infrastructure Europe auf Anfrage der Berliner Zeitung. Zu dem Krieg im Nahen Osten und seinen Auswirkungen auf die Gasversorgung wollte sich die GIE jedoch nicht äußern.

Gasspeicher in Deutschland zu 98,4 Prozent gefüllt

In Deutschland sind die insgesamt 47 Untertagegasspeicher nach Angaben der Bundesnetzagentur aktuell (Stand Dienstag) sogar zu 98,4 Prozent gefüllt, oder um 8,4 Prozent mehr als im letzten Jahr. Das entspricht 24 Milliarden Kubikmeter Erdgas, oder 250,7 Terawattstunden (TWh).

Doch auch wenn Deutschland die größten Gasspeicher in Europa hat, reichen sie je nach dem Wetter schätzungsweise für nur drei Monate und müssen immer wieder nachgefüllt werden. Denn Deutschland verbrauchte zuletzt 2022 rund 866 TWh Erdgas, das meiste davon während der Heizperiode vom 1. Oktober bis 31. März.

Der Gasverbrauch lag in Deutschland Anfang Oktober pro Tag im Schnitt bei 1438 Gigawattstunden, wie aktuelle Daten der Bundesnetzagentur zeigen. Das sind 37 Prozent weniger als im entsprechenden Zeitraum der Jahre 2018 bis 2021. Das liegt vor allem daran, dass die Temperaturen im Schnitt 3,4 Grad höher lagen. Nachdem Russland die Lieferungen über die Nord-Stream-Pipeline im letzten Sommer stoppte, kommen die Importe vor allem aus Norwegen (vor allem Pipeline-Gas), den Niederlanden und Belgien. Bedeutsame Mengen von Flüssigerdgas, oder LNG, kommen aus den USA.

Die Niederlande haben zum 1. Oktober die Förderung in der Provinz Groningen eingestellt – und damit Europas größtes Erdgasfeld geschlossen. Inzwischen fließt auch Gas aus den ersten deutschen LNG-Terminals in Wilhelmshaven, Lubmin und Brunsbüttel in das deutsche Netz. Weitere Terminals in Norddeutschland befinden sich aktuell noch im Bau und sollen im kommenden Winter ans Netz gehen.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de