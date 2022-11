Neue Berliner U-Bahn: Weniger Türen, mehr Sitzplätze Vor etwas mehr als zwei Jahren hat die BVG den Bau neuer U-Bahnwagen mit der Firma Stadler vereinbart. Ein erstes Vorserien-Fahrzeug wird derzeit in Velten i... Von Fabian Nitschmann , dpa

Der Innenraum eines Zuges der neuen Baureihe JK. Jens Kalaene/dpa

Berlin -Glänzend sauber steht sie da, der Innenraum schlicht und schnörkellos gestaltet. Als Farbtupfer wurden die bekannten gelben Haltestangen und ein farbenfrohes Muster auf einigen Sitzen verbaut. In Brandenburg wird derzeit ein erstes Testfahrzeug der neuen Berliner U-Bahnen durchgecheckt. „Das Fahrzeug ist seit ein paar Wochen fertig, jetzt wird es auf Herz und Nieren geprüft“, sagte Jure Mikolčić, Chef der Herstellerfirma Stadler, am Freitag in Velten. Die neuen Fahrzeuge seien „tailormade“, also genau auf die Wünsche der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und ihr Netz angepasst. „Daher ist es wichtig, sich Zeit zu lassen für die genaue Prüfung“, sagte Mikolčić.