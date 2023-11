Neue Daten – Folge der Sanktionen: China exportiert so viel nach Russland wie noch nie

Nach dessen Angriff auf die Ukraine haben viele westliche Firmen Russland verlassen oder jegliche Handelsbeziehungen mit dem Land eingestellt – ob wegen Sanktionen oder aus moralischen Gründen. Chinesische Unternehmen füllen seitdem im Rekordtempo die entstandene Lücke, aber auch Russland gleicht teilweise die ausgefallenen Exporte von Öl und Gas in den Westen aus.



Das sollen auch die neuen Zahlen bestätigen, die die Allgemeine Zollverwaltung der Volksrepublik China am Dienstag veröffentlicht hat. Der Handelsumsatz zwischen Russland und China ist demnach in den zehn Monaten dieses Jahres im Jahresvergleich um 27,7 Prozent auf 196,48 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Chinas Exporte nach Russland stiegen seit Januar 2023 um 52 Prozent

Chinesische Exporte nach Russland haben sich dabei vom Januar bis zum Oktober um 52,2 Prozent auf 90,08 Milliarden US-Dollar erhöht. Die Importe russischer Waren nach China stiegen dagegen um „nur“ 12,4 Prozent auf 106,4 Milliarden US-Dollar. Der Exportüberschuss verringerte sich demnach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum für Russland um 53 Prozent auf 16,32 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet eben: China könnte bald im bilateralen Handel genauso viel Geld kassieren wie Russland.

Die Warenstruktur ist wenig überraschend. China exportiert Smartphones, Industrie- und Spezialausrüstung, Spielzeug, Schuhe, Fahrzeuge, Klimaanlagen und Computer nach Russland. Russische Exporteure liefern ihrerseits am meisten Öl, Erdgas und Kohle nach China. Auch Kupfer, Holz, Treibstoff und Meeresfrüchte aus Russland genießen in China eine hohe Nachfrage.

Zudem verpflichtete sich Russland mit der Unterzeichnung eines neuen Getreidedeals im Oktober dieses Jahres auf dem Belt and Road Forum in Peking, in den nächsten zwölf Jahren Weizen im Wert von 2,5 Billionen Rubel (umgerechnet 260 Milliarden Euro) nach China zu liefern. Peking hob im September dieses Jahres darüber hinaus die Beschränkungen für Schweinefleisch aus Russland auf, was russische Produzenten seit fast zehn Jahren anstrebten. Die ersten Lieferungen nach China werden jedoch erst im nächsten Jahr erwartet.

Bereits im letzten Jahr, als die meisten westlichen Sanktionen im Zusammenhang mit der russischen Invasion in der Ukraine in Kraft getreten waren, stieg der Handelsumsatz zwischen Russland und China um 29,3 Prozent auf den Rekordwert von 190,271 Milliarden US-Dollar. Der Föderale Zolldienst Russlands veröffentlicht aufgrund des Sanktionsdrucks seit 2022 grundsätzlich keine Außenhandelsstatistiken mehr, geht jedoch davon aus, dass der Handelsumsatz zwischen Russland und China bis Ende dieses Jahres auf 220 Milliarden US-Dollar wachsen wird.

Mehr als 70 Prozent des Handelsumsatzes werden nach Angaben des russischen Finanzministeriums bereits in den nationalen Währungen Yuan und Rubel abgewickelt. Diese Angaben lassen sich jedoch wie die der Allgemeine Zollverwaltung Chinas nicht unabhängig überprüfen.

