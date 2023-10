Der Abstieg von Gazprom: Russlands Gasriese ist Chinas Gnade ausgeliefert

Der russische Staatskonzern Gazprom war lange das weltweit größte Erdgasförderunternehmen und der weltweit größte Gasexporteur. Doch nachdem bereits im Sommer des letzten Jahres die Gaslieferungen an die Schlüsselkunden in Europa wohl auf die Anweisung der Behörden zuerst gestoppt und dann wegen der Nord-Stream-Sabotage nicht mehr möglich wurden, gerät das Unternehmen mit Sitz in St. Petersburg ins Straucheln. Der Entwicklung geht natürlich der russische Angriff auf die Ukraine voraus.

Und was jetzt? Der Kreml-Chef Wladimir Putin gibt sich optimistisch und setzt vor allem auf die Zusammenarbeit mit China. Aber auch diese scheint festgefahren zu sein. Dass Putin beim Treffen mit Xi Jinping nächste Woche in Peking Fortschritte bei den weiteren Gaslieferungen nach China erzielen kann, scheint unwahrscheinlich. Der Bau der erhofften Gaspipelines nach China stockt ebenfalls. Hat sich Putin verrechnet, als er Europa in die Knie zwingen wollte? Und: Kann er Gazprom zur alten Stärke verhelfen, nachdem er den Konzern so geschwächt hat?

Gazprom stellt sich um: „Es ist schwer, sich mit China zu einigen, und der Preis wird nicht gut sein“

Im letzten Jahr erzielte Gazprom zwar wegen der hohen Gaspreise einen Rekordumsatz von 7,98 Billionen Rubel (umgerechnet nach dem aktuellen Wechselkurs: 77,7 Milliarden Euro), was um fast 25 Prozent mehr war als 2021; der Nettogewinn sank jedoch wegen der hohen Verluste um 72 Prozent auf nur 747,3 Milliarden Rubel, oder 7,3 Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr 2023 verringerte der Konzern nach eigenen Angaben seine gesamten Lieferungen samt Exporten um 26,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, die Gasproduktion sank entsprechend um 24,7 Prozent.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Aktuell steigt der Gaspreis auch nicht mehr so kräftig wie noch im letzten Jahr, und die Aussichten sind eher trübe, was selbst die ehemaligen Top-Manager nicht schönreden wollen. „Gazprom hat für die nächsten fünf bis zehn Jahre keine Perspektive“, sagte der ehemalige Vizechef des Gasunternehmens, Alexander Rjasanow, gegenüber dem Nachrichtendienst Bloomberg. „Es ist schwer, sich mit China zu einigen, und der Preis wird nicht gut sein.“ Rjasanow verließ das Unternehmen bereits 2006, habe seine restlichen Anteile an Gazprom jedoch erst in diesem Jahr mit Verlust verkauft.

Im zweiten Quartal verzeichnete Gazprom erneut Verluste, Putin sieht darin jedoch keine Gründe zur Panik. „Jetzt liefert Gazprom weniger, und die Rentabilität und das Einkommen sind geringer. Aber Gazprom ist zuversichtlich, ruhig und kommt damit zurecht“, sagte der Kreml-Chef am Mittwoch auf einer Konferenz der Russischen Energiewoche in Moskau. Seine erste Hoffnung liegt darin, dass die chinesische Nachfrage wachsen werde. „Warum sollte man sich selbst Probleme bereiten in der Hoffnung, dass wir zusammenbrechen?“, warf er in Richtung Europa.

Russlands Vizepremierminister und oberster Energiebeamter Alexander Novak (erste Reihe 2. v. r.) und der CEO des russischen Energieriesen Gazprom Alexei Miller (erste Reihe 3. v. l.) bei der Teilnahme an einer Plenarsitzung des Russischen Forums der Energiewoche in Moskau am 11. Oktober 2023. POOL/AFP

Kraft Sibiriens: So viel Gas liefert Russland bereits an China – und so viel nicht

„Putin scheint sich verrechnet zu haben, als er Europa abgeschnitten hat. Ein großer Teil des europäischen Marktes ist Russland verloren gegangen und die geopolitische Bedeutung von Gazprom scheint abzunehmen – so viel zu Russlands Ambitionen, eine Gas-Supermacht zu werden“, zitiert Bloomberg weiter Maria Snegovaya, Senior Fellow für Russland und Europa am Washington Center of Strategie and International Studies, .

China importiert bereits eine große Menge von russischem Gas, immer wieder verkündet Gazprom neue Lieferrekorde über die Gaspipeline Kraft Sibiriens (Russisch: Sila Sibiri). Lieferte man 2022 nach eigenen Angaben noch nur 15,5 Milliarden Kubikmeter Gas nach China, erhofft sich der Konzern dieses Jahr 22 Milliarden Kubikmeter bei einer Gesamtkapazität der Pipeline von 38 Milliarden Kubikmeter. Zum Vergleich: Die sabotierte Nord Stream hatte eine jährliche Kapazität von bis zu 55 Milliarden Kubikmeter und war in den Jahren bis zur russischen Invasion der Ukraine fast komplett ausgelastet.

Der Bau der längst geplanten Pipeline Kraft Sibiriens 2 über die Mongolei nach China lässt seinerseits schon seit einigen Jahren auf sich warten und könnte nach der Erwartung der Experten frühestens 2030 abgeschlossen werden. Diese Pipeline könnte jährlich zwar bis zu 50 Milliarden Kubikmeter russisches Gas aus dem westsibirischen Jamal-Feld ins Reich der Mitte liefern, doch China zögert mit Verträgen für das Gas aus Westsibirien.

Viel mehr Interesse haben die Chinesen am Gasfeld auf der Halbinsel Sachalin. Deswegen baut Gazprom bereits seit Juli 2022 eine neue Gasleitung, Kraft Sibiriens 3 – allerdings mit einer deutlich niedrigeren Lieferkapazität als erwartet, nämlich nur zehn Milliarden Kubikmeter im Jahr. Den langfristigen Liefervertrag für diese Pipeline hatten Gazprom und die chinesische CNPC bereits Anfang Februar 2022 unterzeichnet. Und selbst wenn alles klappt: Gazprom wird die ausgefallenen Lieferungen nach Europa von bis zu 55 Milliarden Kubikmeter jährlich noch lange nicht eins zu eins kompensieren können, zumal der Preis für die Chinesen den russischen Haushaltsprognosen zufolge deutlich niedriger sein soll als einst für die Europäer. 2022 belief sich der Exportpreis für Europa und die Türkei im Durchschnitt auf 984 US-Dollar für tausend Kubikmeter Gas. China zahlte hingegen nur 277 US-Dollar für die gleiche Menge.

Putin-Xi-Treffen in Peking: Nächste Woche trifft Putin auf den chinesischen Präsidenten

Nächste Woche wird Putin also nach China reisen, um seinen Amtskollegen Xi Jinping zu treffen. Neue Exportabkommen, etwa für die Kraft Sibiriens 2, könnten Russlands und Gazproms internationale Präsenz stärken, doch die Erwartungen sind nicht groß. „Ich sehe keine große Chance für Russland, dieses Jahr einen neuen Gasvertrag mit China abzuschließen, trotz des Eifers auf russischer Seite“, sagt Kevin Tu, Geschäftsführer des Forschungsunternehmens Agora Energy Transition China, dazu im Bloomberg-Bericht.

Sollte zwischen Russland und China doch eine Einigung erzielt werden, wird das Gazprom auch nicht direkt zu seinem früheren Status verhelfen. Der Marktwert des Unternehmens – einst der dritthöchste der Welt – beträgt heute weniger als die Hälfte des norwegischen Gaslieferanten Equinor ASA. Das Umfeld des Unternehmens ist pessimistisch, ein weiterer ehemaliger Manager des Konzerns kritisierte gegenüber Bloomberg, Gazprom sei zu sehr in politische Strategien verwickelt.

Es werden Jahre vergehen, bis Putins Traum – die gesamten Gaslieferungen Russlands nach China von fast 100 Milliarden Kubikmeter – in Erfüllung geht. Selbst bei diesen Mengen würde Russland immer noch im Minus liegen, denn vor dem Krieg lieferte Gazprom über alle Leitungen inklusive des Ukraine-Transits und der Turkish Stream, aber auch als LNG noch fast 150 Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa. Der Ukraine-Transit ist zudem ebenfalls deutlich zurückgegangen.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de