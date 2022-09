Neue iPhones setzen Notfall-Nachrichten per Satellit ab September ist traditionell die Zeit für neue iPhones. Dieses Jahr setzt Apple mit der ersten Live-Präsentation seit Pandemie-Beginn ein Zeichen - muss aber z... dpa

dpatopbilder - CEO Tim Cook präsentiert die Neuheiten aus dem Hause Apple. Jeff Chiu/AP/dpa

Cupertino -Apple lässt seine neuen iPhone-Modelle erstmals Notfall-Nachrichten direkt per Satellit absetzen. Es ist eine Funktion, die Leben retten kann, wenn Menschen in Gegenden ohne Mobilfunk-Empfang in Gefahr geraten. Im Moment benötigt man dafür spezielle Satelliten-Telefone mit größeren Antennen. Apple integrierte ein hauseigenes System zur Verbindung mit Satelliten dagegen beim neuen iPhone 14 in die herkömmlichen Gehäusegrößen.