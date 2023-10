Neue IWF-Prognose: Deutschland sackt stärker ab, während russische Wirtschaft noch mehr zulegt

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat für Deutschland einen noch stärkeren Wirtschaftsabschwung prognostiziert als noch im Juli. Im laufenden Jahr sei nun mit einer um 0,5 Prozent geringeren Wirtschaftsleistung zu rechnen als im Vorjahr, teilte die Organisation am Dienstag bei ihrer Jahrestagung mit der Weltbank im marokkanischen Marrakesch mit.

Im Juli war die Rede noch von einem Minus von 0,3 Prozent. Damals hatte der IWF die ursprüngliche Prognose über einen Rückgang von 0,1 Prozent zum ersten Mal nach unten korrigiert. Die Aussichten verschlechtern sich jedoch in diesem Jahr, auch weil die Produktion in Deutschland im vierten Monat in Folge gesunken ist, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Industrie, Bau und Energieversorger stellten im August zusammen 0,2 Prozent weniger her als im Vormonat.

Neue IWF-Prognose: Deutschland schrumpft als einzige große Volkswirtschaft

Abgesehen von der zurückgehenden Industrieproduktion erklärt der IWF die schlechtere Prognose mit der Schwäche zinsempfindlicher Sektoren und der geringeren Nachfrage durch Handelspartner. Die Weltwirtschaft erholt sich nur langsam von den Folgen der Corona-Pandemie, dem Ukraine-Krieg und der hohen Inflation. Auch nach der neuesten Prognose wird Deutschland dieses Jahr jedoch als einzige große Volkswirtschaft schrumpfen. Die Eurozone wird demnach dieses Jahr nur um 0,7 statt um 0,9 Prozent wachsen, wie noch im Juli erwartet.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die stärkere Rezession in Deutschland kommt umso bitterer an, weil die europäischen Nachbarn der Prognose zufolge besser da stehen. Frankreich zum Beispiel soll jetzt um 1 statt wie früher erwartet nur 0,8 Prozent wachsen, Österreich um 0,1 Prozent. Unter den Entwicklungsländern schneidet Indien mit 6,3 Prozent noch besser ab als nach der Juli-Prognose; China steht mit 5 Prozent Wirtschaftswachstum relativ stabil da.

Trotz Sanktionen: IWF verbessert russisches Wirtschaftswachstum

Selbst die russische Wirtschaft soll dieses Jahr trotz der Kriegsführung in der Ukraine und der westlichen Sanktionen noch stärker wachsen als nach der Juli-Prognose. Der IWF hat die frühere Erwartung von 1,5 Prozent plötzlich auf 2,2 Prozent korrigiert. Das ist ein bedeutsames Plus nach einem nachgewiesenen Rückgang des russischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 2,1 Prozent im letzten Jahr. Der Wachstumsanstieg spiegele einen erheblichen fiskalischen Anreiz, starke Investitionen und robusten Konsum vor dem Hintergrund eines angespannten Arbeitsmarktes wider, erklärt der IWF seine Prognose.

Ökonomen verweisen auf die Folgen der Kriegswirtschaft, die alles andere als nachhaltig sind. Der russische Staat gibt für den Krieg auch mehr aus. Der gestiegene Handel mit Asien trägt jedoch zur Stabilisierung des russischen Handels bei. Zum Vergleich: Die ukrainische Wirtschaft soll dieses Jahr, nach einem dramatischen Rückgang um 29,1 Prozent im Vorjahr, um 2 Prozent wachsen.

Im nächsten Jahr soll die deutsche Wirtschaft laut Prognose wieder wachsen – und zwar um 0,9 Prozent. Das sind jedoch immer noch 0,4 Prozentpunkte weniger als noch im Juli angenommen. 2022 hatte die deutsche Wirtschaft noch um 1,8 Prozent zugelegt. Die russische Wirtschaft wird dann erwartungsgemäß nur um 1,1 Prozent wachsen.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de