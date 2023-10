Klimaneutral bis 2045 – dieses Ziel verfolgt nicht nur Deutschland. Fast alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union wollen in Zukunft auf fossile Brennstoffe verzichten, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Der Ausbau von Windkraft- und Solaranlagen wird seit Jahren vorangetrieben.

Ein vollständiger Verzicht auf fossile Brennstoffe wird aber noch deutlich länger dauern als angenommen, zumindest global betrachtet. Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) geht sogar von einem Anstieg der weltweiten Ölnachfrage aus. Das geht aus dem neuen „World Oil Outlook“ der Organisation hervor.

Öl: Opec rechnet mit einem deutlichen Anstieg der Nachfrage

Bis 2045 wird die Ölnachfrage nach Einschätzung der Opec um rund 16 Prozent auf einen täglichen Verbrauch von 116 Millionen Barrel steigen, etwa sechs Millionen mehr als aktuell. Opec-Generalsekretär Haitham Al Ghais erklärte, das „Potenzial“ der Nachfrage sei sogar noch höher als bisher angenommen. „Es ist klar, dass die Welt auch in den kommenden Jahrzehnten mehr Energie brauchen wird“, wird Al Ghais von Bloomberg zitiert.

Verantwortlich dafür, dass die Nachfrage nach Öl auch weiterhin steigt, sind unter anderem Indien und China. In den vergangenen Jahren verdoppelte Indien seinen Ölverbrauch auf fast zwölf Millionen Barrel pro Tag. China verzeichnet ein Plus von vier Millionen Barrel täglich. Die intensive Nutzung fossiler Energien in diesen Ländern ist auch auf den Handel mit Russland zurückführen, das China und Indien Öl zu Spottpreisen verkauft.

Energiekonzerne setzen wieder auf Öl und Gas

Aber auch europäische Länder haben mit den Folgen der Inflation zu kämpfen und passen ihre Klimaziele an die gegebenen Bedingungen an. So hat Großbritannien ein geplantes Verkaufsverbot von Benzinautos kurzfristig verschoben. Shell und andere Energieunternehmen haben ihren Fokus wieder auf das Öl- und Gasgeschäft verlagert, nachdem eine großflächige Umstellung auf erneuerbare Energien zur Debatte stand.

Sofern die Mitgliedstaaten der Europäischen Union ihre selbstgesteckten Klimaziele und die Netto-Null-Emissionen erreichen wollen, müssen Investitionen in neue Ölprojekte umgehend eingestellt werden. Den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu reduzieren, wird von vielen Experten mittlerweile aber als nicht realisierbar eingestuft. Waldbrände in Indien, Griechenland und Hawaii haben in diesem Sommer nicht nur großflächig die Natur zerstört, sondern kosteten auch Tausenden Menschen das Leben.



