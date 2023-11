Neue Sanktionen der USA: Ökonom erklärt, ob sie Russland schaden

Die amerikanische Regierung hat am Donnerstagabend neue Sanktionen gegen Russland verhängt. Doch werden die Strafen helfen, den Krieg in der Ukraine zu beenden und die russische Wirtschaft in die Knie zu zwingen? Und inwiefern können die Maßnahmen auch negative Auswirkungen auf europäische Unternehmen haben?



Die Sanktionen zielen auf die Schwächung des russischen Energie-, Rohstoff- und Finanzsektors. Zudem richteten sie sich gegen diejenigen, die sich an der Umgehung von Sanktionen beteiligen.

Wegen Sanktionen: Muss Russland neue Versorgungsketten aufbauen?

Für die Berliner Zeitung analysierte der Ökonom und Russland-Experte Vasily Astrov vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche die Wirkung der Strafmaßnahmen. „Am ehesten sind aus russischer Sicht diejenigen Sanktionen der USA problematisch, die gegen die Umgehung von bereits verabschiedeten Exportverboten über Drittstaaten gerichtet sind“, sagt Astrov der Berliner Zeitung. „Es ist allgemein bekannt, dass die Importe wichtiger Güter nach Russland, insbesondere auch für die Rüstungsindustrie, über Drittländer nach wie vor möglich sind.“ Zu diesen Drittländern gehören vor allem China, Hongkong, die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate und einige Ex-Sowjetrepubliken. Die jüngsten US-amerikanischen Sanktionen hätten darauf abgezielt, diese „Lücken“ zumindest teilweise zu schließen. „Die Russen müssen dann unter Umständen neue Versorgungsketten aufbauen“, sagt Astrov.

Neu auf die Sanktionsliste kommen etwa der Betreiber des Flüssigerdgas-Projekts Arctic LNG-2 des großen russischen Erdgasunternehmens Novatek in der russischen Arktis und das Bergbauunternehmen Rustitan, das ein Projekt zur Erschließung des größten Titanerzvorkommens der Welt in Russland verantwortet. Auf der Liste steht auch der Name Alexander Sacharow: Er ist für den Bau der russischen Lancet-Drohnen verantwortlich, die zuletzt vermehrt in der Ukraine zum Einsatz gekommen sind.

Als Folge der Sanktionen werden mögliche Vermögenswerte der Betroffenen in den USA gesperrt. Amerikanischen Bürgern und auch allen anderen, die sich in den Vereinigten Staaten aufhalten, sind Geschäfte mit den sanktionierten Firmen, Einrichtungen und Personen untersagt. Auch internationale Geschäfte werden durch die Sanktionen für Betroffene meist deutlich schwieriger.

Russland: Neue Sanktionen der USA könnten den Rubel sogar stützen

Kaum Auswirkungen dürften hingegen Sanktionen gegen den russischen Finanzsektor haben. Die Maßnahmen gegen die russischen Banken und die Sankt Petersburger Börse könnten sogar kontraproduktiv sein, sagt Wirtschaftsexperte Astrov. „Dadurch wird es vor allem für die Russen schwieriger, Kapital ins Ausland zu überweisen beziehungsweise im Ausland zu investieren, wodurch mehr Geld für mögliche Investitionen in Russland zur Verfügung stehen wird.“ Die Sanktionen könnten somit nach hinten losgehen: „Dies wird auch den russischen Rubel etwas stützen“, schätzt Astrov.

Auch die Sanktionen gegen die größte russische private Investitionsholding AFK Sistema dürften nicht viel bringen. „AFK Sistema hält zum Beispiel derzeit weniger als 50 Prozent an seinem wichtigsten Aktivposten, dem Mobilfunkbetreiber MTS, eben damit dieser nicht unter die Sanktionen fällt.“



Könnten durch die US-amerikanischen Sanktionen auch europäische Firmen in Mitleidenschaft gezogen werden? „Punktuell könnten europäische Produzenten hochtechnologischer Güter, die nach Russland über Drittstaaten exportieren, betroffen sein“, sagt Astrov. Große Auswirkungen auf die EU-Staaten erwartet er aber nicht. Der russische Holzproduzent Segezha Group, der auch zur nun sanktionierten AFK Sistema gehört, habe seine europäischen Fabriken zum Beispiel bereits im März verkauft wegen des damals verhängten EU-Embargos auf russisches Holz, sagt der Experte zum Schluss.



