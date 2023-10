Neue-Seidenstraße-Forum in China: Putin nennt Xi einen „wahren Weltanführer“

Es wird seine erste Auslandsreise seit dem Angriff auf die Ukraine sein: Der Kreml-Chef Wladimir Putin reist am Dienstag auf Einladung von seinem Amtskollegen Xi Jinping nach Peking, China, um an dem Forum „One Belt – One Road“, oder kurz „Belt and Road“, teilzunehmen. In Europa ist die Initiative als Neue Seidenstraße bekannt.

Putin wird mit Xi auch informelle Gespräche im Vier-Augen-Format führen, teilte der Kreml mit. „Generalsekretär (der Kommunistischen Partei Chinas – Anm. d. Red.) Xi wird viele Gäste haben, aber Präsident Putin wird der Hauptgast sein“, prahlte der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

Wladimir Putin trifft sich mit Xi Jinping: „Wahrer Weltanführer“ und „zuverlässiger Geschäftspartner“

Es geht um gemeinsame russisch-chinesische Projekte und die Zusammenarbeit im Rahmen verschiedener internationaler Strukturen und Organisationen. Experten äußerten zuvor jedoch Zweifel, dass es Putin gelingen wird, neue Gasdeals mit China voranzubringen und dem geopolitisch geschwächten staatlichen Gasriesen Gazprom zur neuen Stärke zu verhelfen.

Putin selbst sparte in einem Interview mit dem chinesischen Staatssender CCTV nicht an Lobesworten für Xi. Der chinesische Präsident sei nicht wie einige Politiker, die für „fünf Minuten“ kämen, um auf der internationalen Bühne provisorisch zu „prunken“ und dann „stillschweigend zu verschwinden“ – sondern „ein völlig anderer Mensch“, einer der „wahren Weltanführer“ und ein „gründlicher, ruhiger, aber sachlicher und zuverlässiger Geschäftspartner“. Den von Peking im Februar dieses Jahres vorgeschlagenen Friedensplan für die Ukraine nannte Putin „realistisch“, er könnte die Grundlage für eine Lösung bilden, wenn Kiew, das „keine Verhandlungen führen will“, seine Bereitschaft dazu erkläre. Es lässt sich allerdings hinzufügen, dass auch Moskau bisher an Verhandlungen lediglich unter seinen Bedingungen Interesse zeigte, also keinen echten Verhandlungen.

Das Gleiche sagte Putin bereits im März dieses Jahres, als Xi mit einem dreitägigen Besuch nach Moskau gekommen war. Die beiden sprachen über die neue Weltordnung, den bilateralen Handel und längst besprochene Wirtschaftsprojekte wie „Kraft Sibiriens 2“ (russisch: Sila Sibiri 2) – so heißt die neu zu bauende Gasleitung von Russland nach China, die schon vor Jahren geplant wurde und ebenfalls nur langsam vorankommt. Es wurden zudem Erklärungen über die Ausrichtung der Wirtschaftsbeziehungen bis 2030 unterzeichnet.

Belt-and-Road-Initiative ist ein Erfolg für China: Und für andere Länder?

Das internationale Forum „One Belt – One Road“ findet am 17. und 18. Oktober in Peking statt. Die Belt-and-Road-Initiative, oder die Neue Seidenstraße, wurde 2013 von Xi Jinping als Konzept zur Förderung multilateraler Handels-, Infrastruktur- und Investitionsprojekte zwischen China und über 60 weiteren Ländern Afrikas, Asiens und Europas zusammengefasst. Über 150 Staaten und mehr als 30 internationale Organisationen sind ihr bereits beigetreten, darunter Österreich, Ungarn, Tschechien, Spanien und Dänemark. Italien kündigte im Sommer dieses Jahres einen Rücktritt aus der Initiative an mit der Kritik, die Neue Seidenstraße habe sich nur für China gelohnt. Die italienischen Exporte nach China über die Eisenbahn hätten sich nur unerheblich erhöht, während China seine Exporte nach Italien verdreifacht habe, hieß es.

Deutschland ist noch kein Mitglied der Initiative, pflegt jedoch Beziehungen zu China im Rahmen der Infrastrukturnetze für den Handel. Bereits seit 2011 besteht eine Güterzugverbindung zwischen China und Deutschland; die Züge fahren nach Duisburg, Hamburg und Nürnberg. China-Experten zufolge hat sich die Initiative als Erfolg für China ergeben; die Länder am anderen Rand der Güterzugstrecken profitieren zwar auch davon, aber deutlich weniger als Peking.

Mehr als ein Dutzend Staats- und Regierungschefs aus Afrika, Asien und dem Nahen Osten flogen am Montag nach Peking, nachdem der chilenische Präsident Gabriel Boric und der ungarische Premierminister Viktor Orbán bereits am Sonntag als erste hochrangige Gäste eingetroffen waren. Andere kommen am Dienstag. Es wird auch erwartet, dass neben dem russischen Präsidenten Putin Vertreter der Taliban-Regierung in Afghanistan an dem Forum teilnehmen werden. Zu den Staats- und Regierungschefs, die am Montag eintrafen, gehören auch die Präsidenten von Äthiopien, Sri Lanka, Kongo, Papua-Neuguinea und Kambodscha. Im Rahmen der Initiative hat China Entwicklungskredite an kleinere ärmere Länder wie Sri Lanka vergeben, mit denen die Projekte finanziert wurden. Jetzt sind diese Länder mit hohen Schulden belastet.



