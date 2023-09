Neue Studie: Deutsche Unternehmen stellen kaum noch Arbeiter ein

Angesichts der zunehmend unsicheren Wirtschaftslage denken deutsche Unternehmen inzwischen zweimal darüber nach, ob sie Personal einstellen. Das geht aus einer kürzlich veröffentlichten Studie des Ifo-Instituts hervor. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer sank danach im September auf 95,8 Punkte, dem niedrigsten Wert seit Februar 2021. Im August waren es noch 97,0 Punkte.

„Der robuste Beschäftigungsaufbau der letzten Monate ist ins Stocken geraten“, sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Befragungen. „Aufgrund fehlender Aufträge zögern Unternehmen eher, frei gewordene Stellen nachzubesetzen“, fügte er hinzu. In verschiedenen Branchen wie der Industrie, dem Baugewerbe und dem Handel würden Unternehmen zukünftig mit weniger Arbeitskräften planen, heißt es. Laut der Studie verliert auch der Dienstleistungssektor an Zugkraft auf dem Arbeitsmarkt.

„Wahrscheinlich wird die Bereitschaft, neue Mitarbeiter einzustellen, wieder steigen, wenn sich die Wirtschaft erholt“, so Wohlrabe. Mittelfristig wird der demografische Wandel jedoch zunehmend Arbeitskräfte vom Markt abziehen. Die Einstellungsdynamik habe deutlich nachgelassen, und diese Zurückhaltung werde auch von Personaldienstleistern gespürt, so der Experte.

Deutsche Wirtschaft: Unternehmen für 2024 pessimistisch

Die deutsche Wirtschaft kämpft derzeit besonders mit Versorgungsengpässen – auch wegen der drastisch gestiegenen Energiekosten seit Ende 2021, wobei die Energiekrise durch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs weiter verschärft wurde. Nach einer Phase der Stagnation und einer Winterrezession wird die Produktion in diesem Quartal voraussichtlich sinken.

Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen ist die Arbeitslosigkeit im letzten Jahr nur leicht gestiegen und liegt weit unter dem langjährigen Durchschnitt. Dennoch könnte die Arbeitslosenquote weiter steigen, bis sich die Wirtschaft erholt, heißt es in der Studie.



Laut dem amerikanischen Nachrichtenportal Bloomberg wird die deutsche Produktion im Jahr 2024 voraussichtlich nur um 0,6 Prozent wachsen, nachdem sie in diesem Jahr um 0,3 Prozent geschrumpft ist. Eine separate Umfrage unter Einkaufsmanagern in der vergangenen Woche ergab, dass die Beschäftigung zum ersten Mal seit fast drei Jahren zurückgegangen ist. Unternehmen verwiesen dabei auf schrumpfende Arbeitsrückstände und pessimistische Aussichten für die wirtschaftliche Aktivität im kommenden Jahr.