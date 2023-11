Neue Studie überrascht: Wohnhäuser in Ostdeutschland grüner als im Westen

Der energetische Modernisierungsbedarf von Wohnimmobilien in Deutschland wird in den kommenden Jahren deutlich steigen. Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG), bekannt als Heizungsgesetz, und andere gesetzliche Änderungen werden Hausbesitzer zu Investitionen zwingen.



Wer jedoch glaubt, dass der Bedarf in Ostdeutschland deutlich höher sein könnte, liegt gänzlich falsch. Eine aktuelle Datenanalyse des Immobilien-Bewertungsfirma Sprengnetter hat ergeben, dass Ostdeutschland in Sache Gebäude-Energieeffizienz weit vor dem Westen liegt.

„Der Osten ist grün“? Hier sind die Mehrfamilienhäuser am effizientesten

Im Rahmen einer von Sprengnetter bundesweit durchgeführten Analyse wurde geprüft, wie die Energiebilanz bundesdeutscher Wohnimmobilien aussieht. Zudem wurde untersucht, ob die Häufigkeitsverteilung der einzelnen Energieeffizienzklassen regionale Unterschiede aufweist. Das Ergebnis ist deutlich, das lässt schon der Titel der Studie vermuten: „Der Osten ist grün“.



Als „grün“ gelten Gebäude mit den Energieeffizienzklassen A+ bis D. Auffällig viele Gebäude, die in diese Bereiche fallen, liegen in den fünf ostdeutschen Bundesländern. In Suhl in Thüringen liegt der Anteil grüner Mehrfamilienhäuser bei 94 Prozent und ist damit besonders hoch. Die Hansestadt Rostock kommt auf 92 Prozent, die Uckermark auf 90 Prozent und Cottbus auf 89 Prozent. Bei Einfamilienhäusern ist das Ost-West-Gefälle zwar weniger stark, aber auch hier schneiden die Regionen an der Ostseeküste, das Umland von Berlin, Thüringen und große Teile von Sachsen besonders gut ab.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Energieeffizienz: Das sind die fünf schlechtesten Landkreise in Deutschland

Das Heizungsgesetz, das in einer ersten Stufe ab Januar 2024 in Kraft tritt und vorerst nur in Neubauten in Neubaugebieten gelten wird, wird aber auch auf lange Sicht im Osten weniger Kosten verursachen. Ganz im Gegensatz dazu werden im Westen viele Hausbesitzer mit hohen Kosten konfrontiert werden. Die fünf „schlechtesten“ Landkreise, die den geringsten Anteil an grünen Mehrfamilienhäusern aufweisen, liegen in Westdeutschland. In Wilhelmshaven fallen nur 18 Prozent der Mehrfamilienhäuser in die Energieeffizienzklassen A+ bis D, in Wesermarsch nur 31 Prozent, in Wunsiedel im Fichtelgebirge 31 Prozent, in der Stadt Pirmasens 35 und Mönchengladbach 36 Prozent.

Vor allem Mehrfamilienhäuser in Ostdeutschland seien „deutlich grüner“ als die im Westen, heißt es im Ergebnisbericht. Der Unternehmenschef Jan Sprengnetter erklärt diese Unterschiede so: „Die Ost-West-Verteilung dürfte insbesondere daran liegen, dass nach der Wiedervereinigung in Ostdeutschland beträchtliche Mittel für die Modernisierung und Sanierung von Gebäuden bereitgestellt wurden, während die Sanierungsmaßnahmen in Westdeutschland sukzessive fortschreiten.“

Grüne Häuser: Berlin landet auf Platz drei und vier im oberen Mittelfeld

Die zehn größten Städte Deutschlands wurden in der Analyse gesondert untersucht. Im Städteranking liegt die ostdeutsche Großstadt Leipzig mit einem Anteil grüner Mehrfamilienhäuser von rund 83 Prozent weit vor den anderen Großstädten. Berlin liegt im oberen Mittelfeld und landet mit 63 Prozent grünen Mehrfamilienhäusern auf Platz drei direkt nach München und mit 54 Prozent grünen Einfamilienhäusern auf Platz vier nach München und Dortmund im Großstadtranking.

Ausgewertet wurden insgesamt rund 5,5 Millionen Datensätze in 401 Landkreisen, darunter etwa 1,1 Millionen für Einfamilienhäuser und etwa 4,4 Millionen für Mehrfamilienhäuser und Eigentumswohnungen. Bei den Datensätzen handelt es sich um Angebotsdaten von Immoscout24 (sowohl Mietangebote als auch Kaufangebote) aus den letzten zehn Jahren, in denen jeweils auch die Energieeffizienzklasse angegeben wurde.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de