China sieht sich als Sieger im Wettkampf um technologischen Fortschritt. Das neue Smartphone von Huawei, das Mate 60 Pro, löst im Land eine Welle der Euphorie aus. Staatsmedien sehen darin den dringend benötigten Sieg über die amerikanischen Sanktionen. Die Vorstellung des Gerätes fiel dabei mit dem Besuch der US-Handelsministerin Gina Raimondo in Peking zusammen. Raimondos Abteilung ist für die Umsetzung der Sanktionen von zentraler Bedeutung.

Neues Huawei-Smartphone: Amerikanische Sanktionen wirkungslos?

Die Global Times, eine der zwei großen staatlichen englischsprachigen Tageszeitungen des Landes, berichtet, dass die Bemühungen der USA gescheitert seien, China einzudämmen. Mithilfe des von Huawei selbst entwickelten Kirin-Chips will das chinesische Unternehmen seinen Marktanteil ausbauen. Zudem werden chinesische Unternehmen und die gesamte Branche unabhängig von amerikanischen Technologien agieren können, heißt es.

Huawei ist bis heute einer der weltgrößten Telekommunikationsanbieter und war kurzzeitig der weltweit größte Hersteller von Smartphones. Aufgrund von Befürchtungen der amerikanischen Regierung, dass Huawei Verbindungen zur chinesischen Regierung hat, verhängten die USA Handelsbeschränkungen. Das erneute Aufleben der Huawei-Smartphones, trotz der amerikanischen Sanktionen, wird somit als Sieg im Technologiekrieg interpretiert. Das geht auch aus einem Bericht des amerikanischen Nachrichtendienstes Bloomberg hervor.

Huawei: Chinesischer Chiphersteller verzeichnet Aktienboom

Das neue Gerät wird als ein technologisches Wunderwerk bezeichnet. Im Internet wird bereits darüber spekuliert, ob das Gerät 5G-fähig ist und somit zum ersten Mobiltelefon dieser Art seit 2020 werden würde. Denn vor drei Jahren hatte das in Shenzhen ansässige Unternehmen seinen Zugang zur neuesten Generation von Mikrochips verloren. Über die tatsächliche Fähigkeit des Chips, der im neuen Mate 60 Pro enthalten ist, hat das Unternehmen bislang Stillschweigen bewahrt. Bloomberg und andere Medien konnten die Echtheit der Berichte bisher nicht verifizieren.

Huawei ist in den vergangenen Jahren zu einem Symbol für Chinas Bemühungen geworden, sich gegen die wachsende Flut amerikanischer Sanktionen zu wehren. Die Aktien chinesischer Chiphersteller und Huawei-Lieferanten stiegen aufgrund der Neuigkeiten zum Mate 60 Pro sprunghaft an.

China vs. USA: Rückkehr zu ehemaligen Handelsvereinbarungen nicht ausgeschlossen

Auf Weibo, eine in China beliebte soziale Plattform, wurde ein Foto der amerikanischen Handelsministerin Raimondo veröffentlicht, das mit einem Mate 60 Pro aufgenommen wurde. Der Beitrag erreichte mehr als 200 Millionen Nutzer, in den Kommentaren triumphierten Fans. Yinan He, außerordentlicher Professor für Internationale Beziehung an der Lehigh University, sagte gegenüber Bloomberg: „Es zeigt uns, wie erfolgreich die chinesische Regierung war, die Bevölkerung für ihre harte Politik gegenüber dem Westen zu gewinnen.“

Das Narrativ der Regierung, dass die Vereinigten Staaten gegenüber China feindlich eingestellt sind, wird von der chinesischen Öffentlichkeit weiterhin aufgenommen und durch die von der US-Regierung erlassenen Sanktionen bestätigt.



In dem Artikel der Global Times ist die Rede davon, dass China jede Lockerung der amerikanischen Handelsbeschränkungen begrüßen würde und eine Rückkehr zu seinen früheren Handelsvereinbarungen anstrebt. Sowohl China als auch die USA könnten ihre jeweiligen komparativen Vorteile laut Angaben der chinesischen Zeitung dadurch besser nutzen und gemeinsam die Welt verändern.

