Neue Verhandlungsrunde im Post-Tarifkonflikt begonnen Bei der Post sah es schon nach einem Streik aus, doch dann kam es anders. Nun verhandeln die Tarifparteien wieder. Die Gewerkschaft Verdi droht aber weiter m... dpa

ARCHIV - Ein Postbote radelt in Bielefeld an Streikenden einer Verdi-Aktion vorbei (Archivbild). Für die Post ist die Gefahr eines unbefristeten Arbeitskampfes noch nicht gebannt. David Inderlied/dpa

Düsseldorf/Bonn -Im Tarifstreit bei der Deutschen Post sind Vertreter der Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeber in Düsseldorf zu einer weiteren Verhandlungsrunde zusammengekommen. In der kurzfristig angesetzten vierten Runde wollen die Tarifparteien einen neuen Versuch unternehmen, sich zu einigen. Beobachter halten es für möglich, dass die Verhandlungen bis in die Nacht dauern werden. Der genaue Tagungsort wurde zunächst nicht bekannt gegeben.