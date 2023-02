Neue Warnstreikwelle bei der Post Die Gewerkschaft fordert 15 Prozent mehr Lohn und Gehalt. „Die Streiks sind gut angelaufen“, sagte ein Verdi-Sprecher. Die Post reagierte mit Unverständnis. dpa

Streikende in Krefeld (Nordrhein-Westfalen). David Young/dpa

Berlin/Bonn -Postkunden müssen auch in den nächsten Tagen wieder mit Verspätungen bei Briefen und Paketen rechnen. Denn die Gewerkschaft Verdi setzte am Montag ihre bundesweite Warnstreikwelle beim Bonner Logistikriesen mit Arbeitsniederlegungen in Brief- und Paketzentren sowie in der Zustellung fort. „Die Streiks sind gut angelaufen. Die Stimmung ist hervorragend“, sagte ein Verdi-Sprecher am Montag.