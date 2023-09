Neuer Bericht: Chinas Exporte nach Russland um 73 Prozent gestiegen

Der Handel zwischen Russland und China boomt. Seit dem Inkraftreten der vom Westen gegen Russland verhängten Sanktionen haben beide Länder ihre Handelsrouten ausgebaut. Derzeit wird sogar so viel Ware aus China nach Russland exportiert, dass sich dort Container stapeln.

Exporte von Russland nach China steigen nur geringfügig

Laut einem Bericht des Nachrichtenportals Bloomberg befinden sich derzeit 150.000 überschüssige Schiffscontainer in Russland. Die russischen Bahndepots stehen vor der Aufgabe, diese Container schnellstmöglich zurück nach China zu verschiffen. Bloomberg stützt sich dabei auf eine am Donnerstag veröffentlichte Analyse einer in Hamburg ansässigen Handelsplattform namens Container xChange.

CEO und Mitbegründer von Container xChange, Christian Roeloffs, sagte dem Nachrichtendienst: „Es gibt erhebliche Frachtbewegungen von China nach Russland, aber nur sehr wenige Rücktransporte aus Russland nach China.“ Das Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage habe wiederum einen enorm negativen Effekt auf das Geschäft der Containerlogistik.

Handel zwischen Russland und China deutlich gestiegen

In den ersten sieben Monaten dieses Jahres stieg der Handel zwischen Russland und China um 37 Prozent. Chinas Exporte nach Russland stiegen um 73 Prozent, während die Importe aus Russland ein Plus von 15 Prozent verzeichneten. Diese Zahlen verdeutliche, dass die bilateralen Handelsbeziehungen zwischen beiden Ländern immer enger werden.

Nach Angaben von Bloomberg geht die russische Regierung davon aus, dass das Handelsvolumen mit China in diesem Jahr 200 Milliarden US-Dollar übersteigen wird. Im vergangenen Jahr belief sich das Volumen auf 185 Milliarden US-Dollar. Insgesamt hat sich die russische Wirtschaft in den vergangenen Monaten stabilisiert. Daten des Kiel Trade Indicators, die in diesem Monat veröffentlicht wurden, zeigen, dass sich die russischen Hafenaktivitäten wieder fast auf dem Niveau aus der Zeit vor dem Angriff auf die Ukraine befinden.

Erst Anfang des Monats unterzeichnete die Fesco Transport Group, einer der größten Logistikanbieter Russlands, Vereinbarungen mit zwei chinesischen Unternehmen. In einer Pressemitteilung von Fesco heißt es, dass man bestehende Containerschifffahrtsrouten zwischen Russland und China weiter ausbauen möchte.