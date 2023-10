Neuer Bericht: EZB warnt – Kampf gegen Inflation noch lange nicht vorbei

Nachdem die Inflation in Deutschland im vergangenen Herbst mit 8,8 Prozent den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung erreichte, schwankte sie im ersten Halbjahr 2023 wischen 6,1 und 6,4 Prozent. Zuletzt lag sie bei 4,3 Prozent. Das Schlimmste scheint überwunden. Oder etwa nicht?



Luis de Guindos, der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), ist skeptisch. Laut einem Bericht der Financial Times (FT) bezeichnete de Guindos mögliche Zinssenkungen als „verfrüht“. Das Ziel, die Inflation wieder auf das von der EZB definierte Ziel von 2 Prozent zu bringen, werde nur schwer zu erreichen sein.

Die Preise steigen, die Wirtschaft schrumpft

Vor allem die „letzten Meilen“ dürften nicht unterschätzt werden. Der gestiegene Ölpreis ist ein weiterer Aspekt, der die Zielsetzungen und Aufgaben der EZB gegenwärtig beeinflusst. „Die Elemente, die den Desinflationsprozess torpedieren können, sind mächtig“, sagte de Guindos gegenüber der FT. Zudem sprach er von einem „sehr heiklen Gleichgewicht“, das momentan zum Rückgang der Inflation führe. Da Ökonomen von einem Schrumpfen der Wirtschaft in der Eurozone ausgehen, werde die EZB die Zinsen wohl vorerst nicht anheben oder senken, berichtet die FT.

Gegenüber der FT erklärte de Guindos, dass die Geschwindigkeit, mit der die Verschärfung der Geldpolitik von Banken und Anleihemärkten auf Verbraucher und Unternehmen übertragen wird, der „entscheidende“ Faktor sei. Änderungen in der Geldpolitik entfalteten ihre Wirkung auf die Inflation in der Regel aber erst nach einem Jahr. De Guindos rät dazu, die Inflation nicht aus den Augen zu verlieren; sofern keine Besserung abzusehen wäre, „sollten die nächsten Schritte in Betracht gezogen werden, um sicherzustellen, dass sich die Inflation unserem Ziel annähert“.

Ein weiterer Aspekt, der die Preise hochhalte und als eine Art Inflationstreiber wirke, seien die gestiegenen Staatsausgaben der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, berichtet die FT. Italien und Frankreich legten in der vergangenen Woche ihre Pläne vor – beide Länder planen größere Haushaltsdefizite als erwartet. In der Pandemie wurden die EU-Fiskalregeln ausgesetzt und seitdem nicht wieder eingeführt. Erst im nächsten Jahr, nach mehr als drei Jahren, sollen diese wieder in Kraft treten.