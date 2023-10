Vor einem Monat sorgten Streiks an zwei australischen Anlagen für Flüssigerdgas (LNG) für einen sprunghaften Anstieg europäischer Erdgaspreise. Laut einem Bericht des Nachrichtenportals Bloomberg riefen die Mitarbeiter des Unternehmens Chevron Corp. jetzt dazu auf, den Streik auszuweiten.

Bisher sind die Temperaturen in Europa noch mild und die Speicher gut gefüllt. Dennoch könnte die globale Energieversorgung in Gefahr sein, sofern es zu keiner Einigung zwischen der Chevron Corp. und seinen Angestellten kommt, da es sich um den weltweit zweitgrößten Lieferanten von Flüssigerdgas handelt.

Die Energiekrise ist noch nicht überwunden

Eine Unterbrechung der Gaslieferungen aus Australien stellt für Europa ein nicht unerhebliches Risiko dar. Aufgrund der gegen Russland verhängten Sanktionen und dem Verzicht auf russisches Erdgas sind europäische Staaten zunehmend von anderen Ländern abhängig, wenn es um die Energiesicherheit geht. Die Energiekrise im vergangenen Jahr hat Spuren hinterlassen.

Der Streit zwischen australischen LNG-Unternehmen und den nationalen Gewerkschaften ist ein zusätzlicher Faktor, der sich auf den Gaspreis und die weltweite Versorgungsknappheit auswirkt. Schon seit Jahren fordern die Mitarbeiter der Flüssigerdgasanlagen eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Lohnerhöhungen. Nach Angaben der Offshore Alliance, die die australischen Gewerkschaften vertritt, stimmten alle Mitglieder, die in den Chevron-Werken beschäftigt sind, für eine Wiederaufnahme der Streiks.

Chevron will sich nicht an Vereinbarungen halten

In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung der Chevron Corp. heißt es, dass man eine Vereinbarung getroffen habe, der alle Mitarbeiter zugestimmt haben. „Seitdem diese Vereinbarung getroffen wurde, arbeitet die Offshore Alliance mit Chevron zusammen, um die Ausarbeitung der Vereinbarungen abzuschließen“, heißt es. Allerdings habe Chevron bereits angekündigt, einige zuvor vereinbarte Klauseln, die vertraglich festgehalten wurden, rückgängig machen zu wollen.

Aus diesem Grund sehen sich die australischen LNG-Mitarbeiter dazu gezwungen, ihre Arbeit erneut niederzulegen. Wann der Streik beginnen wird, ist nicht bekannt. In den kommenden Wochen könnte es jedoch wieder zu deutlichen Preisschwankungen kommen. Letzten Monat stiegen die europäischen Benchmark-Preise bereits um bis zu elf Prozent, da befürchtet wurde, dass die Arbeitsunterbrechungen die Versorgung beeinträchtigen könnten. An der europäischen Gasbörse in Rotterdam stiegen die Preise besonders stark, auf 36,20 Euro pro Megawattstunde.