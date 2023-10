Kraft Sibiriens: Gazprom und CNPC vereinbaren mehr Gaslieferungen nach China

Der Chef von Gazprom, Alexei Miller, und der Vorstandsvorsitzende der China National Petroleum Corporation (CNPC), Dai Houlian, haben am Donnerstag eine Vereinbarung über zusätzliche Gaslieferungen nach China über die „östliche Route“, die Gasfernleitung Kraft Sibiriens (Russisch: Sila Sibiri), unterzeichnet, dies geht aus einer Mitteilung des staatlichen russischen Gaskonzerns hervor.

„Die Verhandlungen zu allen Fragen der Zusammenarbeit im Gassektor verliefen sehr konstruktiv und sinnvoll. In diesem Jahr sind die Gaslieferungen durch Kraft Sibiriens im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bereits um 46,6 Prozent gestiegen“, sagte Miller nach einem Arbeitstreffen in Peking, ohne die neuen Mengen preiszugeben. Gazprom sei bereit, die Erdgaslieferungen für chinesische Geschäftspartner weiter zu erhöhen, hieß es.

Gaslieferungen nach China: Die neueste Vereinbarung streut einem Sand in die Augen

Die Kraft Sibiriens ist eine 2159 Kilometer lange Erdgaspipeline mit einer Export-Transportkapazität von 38 Milliarden Kubikmetern pro Jahr, die von der russischen Teilrepublik Jakutien durch die Region Amur an die chinesische Grenze bei Blagoweschtschensk führt. Bereits seit über einem Jahr meldet Gazprom immer wieder neue Lieferrekorde über die „östliche Route“, wie die Pipeline auch genannt wird. Lieferte der Konzern mit Sitz in St. Petersburg 2022 nach eigenen Angaben noch nur 15,5 Milliarden Kubikmeter Gas nach China, erhofft man sich dieses Jahr 22 Milliarden Kubikmeter.

Die neueste Einigung mit CNPC ermöglicht Gazprom, diesen Plan noch kurzfristig umzusetzen. Die Vereinbarung sieht lediglich zusätzliche Lieferungen bis Ende des Jahres vor, wie Gazprom selbst angibt, und hat keine Kraft über das Jahr hinaus. Für Gazprom ist das ein Tropfen im Meer, denn der Konzern versucht seit Jahren, mit den Chinesen einen langfristigen Vertrag über die Lieferungen durch die Pipeline Kraft Sibiriens 2 über die Mongolei nach China abzuschließen, wie die Berliner Zeitung früher berichtete.

Russisches Gas für China: Kein Fortschritt bei Kraft Sibiriens 2

Die CNPC sträubt sich jedoch. Eine neue Gasleitung mit einer Exportkapazität von 50 Milliarden Kubikmeter, die russisches Erdgas aus dem westsibirischen Jamal-Feld ins Reich der Mitte liefern könnte, scheint die Chinesen bisher kaum zu interessieren und wird noch gar nicht gebaut. Einen fehlenden Fortschritt in dieser Frage bestätigt auch Gazprom selbst. Alexei Miller habe Dai Houlian über den Fortschritt der Planungsarbeiten für die Gasfernleitung Soyuz Vostok in der Mongolei informiert, heißt es in der Gazprom-Mitteilung. Die Leitung werde eine Fortsetzung der „vielversprechenden“ Gaspipeline Kraft Sibiriens 2 sein – kein Wort zum Interesse der chinesischen Seite. Auch die kleinere Gasfernleitung mit einer jährlichen Exportkapazität von nur zehn Milliarden Kubikmeter – Kraft Sibiriens 3 bzw. die fernöstliche Route – wird erst projektiert. Den langfristigen Liefervertrag für diese Pipeline hatten Gazprom und die chinesische CNPC aber Anfang Februar 2022 bereits unterzeichnet.

Der erste Liefervertrag zwischen Gazprom und CNPC wurde 2019 für 30 Jahre unterschrieben. Langfristig muss Gazprom laut der Vereinbarung die maximalen 38 Milliarden Kubikmeter Gas über Kraft Sibiriens nach China liefern. Zum Vergleich: Vor dem russischen Angriff auf die Ukraine lieferte Gazprom über alle Leitungen inklusive des Ukraine-Transits und der Turkstream, früher Turkish Stream, aber auch als LNG noch fast 150 Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa, allein 55 Milliarden Kubikmeter davon über Nord Stream. Gazprom wird die ausgefallenen Lieferungen nach Europa also noch sehr lange nicht durch die China-Exporte kompensieren können.



