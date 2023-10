Bericht: Indien weigert sich, russische Öllieferungen in Yuan zu bezahlen

Indien hat sich in den letzten anderthalb Jahren neben China zum bedeutendsten Importeur von russischem Rohöl entwickelt. Ein neuer Zahlungsstreit zwischen indischen und russischen Händlern könnte diesen Handel jedoch negativ beeinflussen.



Die staatlichen indischen Raffinerien dürfen zwar die Lieferungen ihrer russischen Händler in der chinesischen Währung Yuan bezahlen. Doch die indische Regierung empfindet diesbezüglich Unbehagen, berichtet das Nachrichtenportal Reuters unter Berufung auf vertraute Personen. Das habe dazu geführt, dass es bei mindestens sieben Ladungen bereits zu Zahlungsverzögerungen gekommen sei.

Russisches Öl: Indische Regierung freut sich nicht über Yuan-Zahlungen

Der Zahlungsstreit habe die Lieferungen bisher nicht beeinträchtigt, da russische Ölkonzerne wie Rosneft weiterhin staatlich kontrollierte indische Raffinerien beliefern würden, die nach alternativen Lösungsmöglichkeiten suchen, heißt es weiter. Das Interesse der indischen Raffinerien an dem sanktionsbedingt günstigen russischen Rohöl führte dazu, dass Indien noch im Mai dieses Jahres 46 Prozent der gesamten Rohölmengen allein aus Russland importierte. Doch bereits Anfang September gingen die Importe kontinuierlich zurück und erreichten mit 1,57 Millionen Barrel pro Tag den niedrigsten Stand seit Januar. Dahinter stecke unter anderem eine neue Strategie Moskaus, den Preis für die russische Rohölsorte Urals langsam zu erhöhen, erklärten die Experten. Das Öl kaufen indische Raffinieren entweder bei russischen Ölhändlern oder direkt bei russischen Unternehmen.

Die Bezahlung des russischen Öls wurde seit Juli in Yuan, Dollar oder Dirham abgewickelt. Moskau wünschte sich Yuan als Alternative zur Indischen Rupie; auf die Umrechnung des bilateralen Handels in Rupien wurde aufgrund eines Handelsungleichgewichts verzichtet: 51 Milliarden US-Dollar an russischen Importen nach Indien gegenüber „nur“ 10,6 Milliarden US-Dollar nach Russland.

Bezahlung des russischen Rohöls: Daher ist der Yuan für indische Regierung „unangenehm“

Anfangs stellte die Teilumstellung auf den Yuan auch kein Problem für die indischen Raffinerien dar. Die größte staatliche Raffinerie des Landes, die Indian Oil Corp (IOC.NS), hat Lieferungen aus Russland bisher in Yuan oder Dirham bezahlt. Andere staatliche Raffinieren in Indien – Bharat Petroleum Corp und Hindustan Petroleum – zahlten bisher nur in Dirham. Russische Lieferanten forderten sie jedoch auf, vollständig auf die chinesische Währung umzusteigen.

Die indische Regierung lässt sich das nicht gefallen. Zwei Beamte des indischen Finanzministeriums sagten gegenüber Reuters, dass es der indischen Regierung „unangenehm“ sei, den Yuan für die Abwicklung der Ölgeschäfte zu verwenden. Einige Zahlungen für gelieferte Ladungen sollen nach Aussage von Beamten seit der letzten Septemberwoche ausstehen. Für die indischen Raffinerien ist die Währung so problematisch, weil dadurch die Gesamtkosten um zwei bis drei Prozent steigen. Diese Mehrkosten kämen durch die Umrechnung von Dollar in Yuan zustande, weil Rupien zuerst in Hongkong-Dollar und dann in Yuan umgerechnet werden müssten. Bei einer Abwicklung in Dirham ist dieser Umrechnungsbetrag deutlich geringer.

Russisches Öl: Zahlungen in Yuan „nicht verboten“

Es ist unklar, ob die Regierung die staatlichen Raffinerien tatsächlich angewiesen hat, die Zahlungen in Yuan einzustellen. Ein Beamter des indischen Ministeriums sagte: „Es ist nicht verboten, und wenn ein privates Unternehmen über Yuan verfügt, um seinen Handel abzuwickeln, wird die Regierung es nicht stoppen, aber sie wird diesen Handel weder fördern noch erleichtern.“

Zusätzlich stehen Raffinerien oft vor Problemen bei der Abwicklung des Ölhandels mit Moskau, nachdem die USA und die Europäische Union eine Preisobergrenze von 60 US-Dollar pro Barrel für russisches Öl eingeführt haben, was Käufer dazu zwingt, Alternativen zum US-Dollar zu nutzen. Die Obergrenze wurde als eine weitere Sanktion gegen Russland eingeführt, um Lieferungen, die über Drittländer exportiert werden, einzudämmen. Anschließend versprach Russland, kein Öl an Länder zu liefern, die den Preisdeckel unterstützen. Indien hat bis heute nicht offiziell erklärt, ob es sich dieser Sanktionsmaßnahme anschließen wird oder nicht.



